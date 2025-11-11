ua en ru
Румунія активувала ППО через атаку РФ на Україну: зафіксовано падіння дрона біля кордону

Румунія, Вівторок 11 листопада 2025 10:36
UA EN RU
Румунія активувала ППО через атаку РФ на Україну: зафіксовано падіння дрона біля кордону Фото: міністр оборони Румунії Йонуц Моштяну (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У ніч проти 11 листопада Румунія привела у готовність системи протиповітряної оборони через масовану атаку російських дронів по українських портах на Дунаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство оборони України.

За даними відомства, радарами було зафіксовано рух групи безпілотників у зоні, що прилягає до румунського повітряного простору. Це стало підставою для превентивної активації систем ППО. Через несприятливі погодні умови у південно-східній частині країни бойові літаки Повітряної поліції не могли здійснити виліт.

У північній частині повіту Тульча вночі також було активовано систему оповіщення населення, адже на українському боці Дунаю зафіксували "велику кількість вибухів".
Румунія активувала ППО через атаку РФ на Україну: зафіксовано падіння дрона біля кордону

"О 01:09 Міноборони Румунії було повідомлено про зіткнення літального апарату з землею в районі Грінду, приблизно за 5 км на південь від кордону. На місце події виїхали військові групи, які повідомили про можливу наявність уламків безпілотника. Район охороняється, пошуки будуть проведені рано вранці", - повідомили у Міноборони Румунії.

Обстріли у ніч на 11 листопада

Увечері попереднього дня Повітряні сили України зафіксували рух ударних дронів противника у напрямку південних регіонів. За інформацією моніторингових каналів, російські війська запустили близько 30 безпілотників типу "Шахед".

Вранці цього дня у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичного удару. Під час сигналу тривоги у Харкові пролунали вибухи.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що вибухи сталися не в межах міста, а на території Харківської області.

Крім того, російські дрони атакували Одеську область - унаслідок ударів пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури та залізничні колії.

За даними Повітряних сил, російська армія у ніч на вівторок, 11 листопада, запустила по території України 119 безпілотників різних типів. Основний удар припав на Донецьку, Харківську, Дніпропетровську та Одеську області.

