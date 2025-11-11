ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ знову атакувала Одещину дронами: пошкоджено енергетичні об’єкти та депо "Укрзалізниці"

Україна, Вівторок 11 листопада 2025 08:28
РФ знову атакувала Одещину дронами: пошкоджено енергетичні об’єкти та депо "Укрзалізниці" Фото: наслідки обстрілу Одеської області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

У ніч на вівторок, 11 листопада, російські війська знову атакували південь України ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти інфраструктури Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську ОВА та ДСНС.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, попри активну роботу сил протиповітряної оборони, внаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільних енергетичних та транспортних об’єктів.

На кількох енергетичних підприємствах виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Також зафіксовано руйнування в депо "Укрзалізниці" та адміністративних будівлях.

Фото: наслідки обстрілу Одеської області (t.me/odeskaODA)

За попередньою інформацією, одна людина отримала осколкові поранення. Медики надали постраждалому необхідну допомогу.

Через удари частина об’єктів критичної інфраструктури регіону працює на генераторах. В області відкрито пункти незламності для населення.

Правоохоронці документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Одеської області.

Фото: наслідки обстрілу Одеської області (t.me/dsns_telegram)

Обстріли у ніч на 11 листопада

Напередодні ввечері Повітряні сили попереджали про рух ударних російських безпілотників у напрямку півдня України. За даними моніторингових каналів, росіяни запустили близько 20 "Шахедів".

Також сьогодні вранці у Києві та низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги, причина - загроза балістичного удару. Згодом стало відомо, що під час тривоги у Харкові було чути звуки вибуху.

Однак міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що це сталось у Харківській області.

Укрзалізниця Одеса Війна в Україні Атака дронів
