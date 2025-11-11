РФ знову атакувала Одещину дронами: пошкоджено енергетичні об’єкти та депо "Укрзалізниці"

У ніч на вівторок, 11 листопада, російські війська знову атакували південь України ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти інфраструктури Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську ОВА та ДСНС.

Через удари частина об’єктів критичної інфраструктури регіону працює на генераторах. В області відкрито пункти незламності для населення.

За попередньою інформацією, одна людина отримала осколкові поранення. Медики надали постраждалому необхідну допомогу.

На кількох енергетичних підприємствах виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Також зафіксовано руйнування в депо "Укрзалізниці" та адміністративних будівлях.

Як повідомили в обласній військовій адміністрації, попри активну роботу сил протиповітряної оборони, внаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільних енергетичних та транспортних об’єктів.

Обстріли у ніч на 11 листопада

Напередодні ввечері Повітряні сили попереджали про рух ударних російських безпілотників у напрямку півдня України. За даними моніторингових каналів, росіяни запустили близько 20 "Шахедів".

Також сьогодні вранці у Києві та низці областей було оголошено сигнал повітряної тривоги, причина - загроза балістичного удару. Згодом стало відомо, що під час тривоги у Харкові було чути звуки вибуху.

Однак міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що це сталось у Харківській області.