У Харкові на тлі атаки балістики було чути звук вибуху: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЗМІ та міського голову Харкова Ігоря Терехова у Telegram .

О 7:10 сирена тривоги пролунала в Києві, про що поіфнормували в КМДА.

Тим часом східних, північних, південних та центральних областях України оголошена повітряна тривога: Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістики з Курська.

"Вибух, який було чутно у Харкові, пролунав за межами міста", - написав він.

Згодом міський голова Ігор Терехов уточнив, що це сталось у Харківській області.

Про вибух, що пролунав у Харкові, повідомили місцеві ЗМІ.

Удари армії РФ по Харкову та їхні наслідки

Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 8 листопада російські війська атакували передмістя Харкова. В результаті обстрілу у місті були перебої зі світлом та водою, не працювало метро.

Ігор Терехов інформував, що у Харкові діє 101 Пункт незламності. Там є тепло, світло і гарячий чай.

Того ж дня ввечері в Харкові зникло світло майже в усьому місті. Вулиці занурилися у темряву, повідомлялось про дуже малу напругу в електромережі. В деяких районах було відсутнє водопостачання.