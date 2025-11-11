ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

"Шахеди" летіли з шести напрямків: як цієї ночі відпрацювала ППО

Україна, Вівторок 11 листопада 2025 09:46
"Шахеди" летіли з шести напрямків: як цієї ночі відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі запустила 119 дронів (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на вівторок, 11 листопада, запустила по території України 119 безпілотників різних типів. Основний удар припав на Донецьку, Харківську, Дніпропетровську та Одеську області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

За даними Повітряних сил, ворог застосував 119 ударних безпілотників типу "Шахед", "Герань" і дронів інших типів. Вони були запущенів із території Росії -Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, та тимчасово окупованого Криму - Гвардійське.

Для відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем.

Станом на 09:30 сили ППО збили або подавили 53 ворожі дрони, зокрема типів "Шахед" і "Герань". Водночас 59 ударних безпілотників влучили по 18 локаціях, а уламки збитих дронів зафіксовані ще в одному місці.

Атака все ще триває, в небі залишаються кілька ворожих безпілотників. Влада закликає громадян дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Обстріли у ніч на 11 листопада

Учора ввечері Повітряні сили повідомили про рух ударних безпілотників противника у напрямку південних регіонів України. За даними моніторингових ресурсів, російські війська запустили близько 30 дронів типу "Шахед".

Вранці цього дня у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістичного удару. Під час тривоги у Харкові пролунали вибухи.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що вибухи сталися не в самому місті, а на території Харківської області.

Також сьогодні стало відомо, що росіяни ааткували дронами Одеську область. Там пошкоджено енергетичні об'єкти а також залізничну інфраструктуру.

