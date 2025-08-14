В Україні різко зросли зарплати в агросекторі: хто і скільки заробляє у 2025 році

За останній рік заробітні плати в аграрній галузі України зросли на 15%, а в окремих професіях - майже на третину.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.

У липні 2025 року в порівнянні з липнем 2024-го медіанні зарплати зросли у більшості ключових аграрних професій:

тракторист - з 25 000 гривень до 30 000 гривень (+20%);

пилорамник - з 23 500 гривень до 30 000 гривень (+28%);

агроном - з 24 000 гривень до 25 000 гривень (+4%);

інші спеціальності - з 19 000 гривень до 20 000 гривень (+5%).

Попит і конкуренція

Роботодавці продовжують активно шукати кадри, особливо в сезон польових робіт. У липні цього року на одну вакансію в агросекторі припадало майже 23 відгуки, тоді як рік тому - 20. Найзатребуванішими серед роботодавців залишаються трактористи, а найбільше відгуків пошукачів зібрала професія агронома.

Бронювання від мобілізації

Частка вакансій із бронюванням у агросекторі залишається відносно низькою, але демонструє значне зростання. У липні 2025 року їх кількість на OLX збільшилася у 6,2 раза порівняно з торішнім показником: з 1% до 7% серед усіх оголошень у категорії "Сільське та лісове господарство".

Аналітики зазначають, що аграрний сектор і надалі є стратегічно важливим для економіки України. Зростання зарплат та стабільний попит на працівників свідчать про здорову конкуренцію, а збільшення кількості вакансій із бронюванням підкреслює його роль у забезпеченні продовольчої безпеки країни.