ua en ru
Чт, 14 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україні різко зросли зарплати в агросекторі: хто і скільки заробляє у 2025 році

Четвер 14 серпня 2025 06:40
UA EN RU
В Україні різко зросли зарплати в агросекторі: хто і скільки заробляє у 2025 році Фото: В Україні зросли зарплати в агросекторі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

За останній рік заробітні плати в аграрній галузі України зросли на 15%, а в окремих професіях - майже на третину.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.

У липні 2025 року в порівнянні з липнем 2024-го медіанні зарплати зросли у більшості ключових аграрних професій:

  • тракторист - з 25 000 гривень до 30 000 гривень (+20%);
  • пилорамник - з 23 500 гривень до 30 000 гривень (+28%);
  • агроном - з 24 000 гривень до 25 000 гривень (+4%);
  • інші спеціальності - з 19 000 гривень до 20 000 гривень (+5%).

Попит і конкуренція

Роботодавці продовжують активно шукати кадри, особливо в сезон польових робіт. У липні цього року на одну вакансію в агросекторі припадало майже 23 відгуки, тоді як рік тому - 20. Найзатребуванішими серед роботодавців залишаються трактористи, а найбільше відгуків пошукачів зібрала професія агронома.

Бронювання від мобілізації

Частка вакансій із бронюванням у агросекторі залишається відносно низькою, але демонструє значне зростання. У липні 2025 року їх кількість на OLX збільшилася у 6,2 раза порівняно з торішнім показником: з 1% до 7% серед усіх оголошень у категорії "Сільське та лісове господарство".

Аналітики зазначають, що аграрний сектор і надалі є стратегічно важливим для економіки України. Зростання зарплат та стабільний попит на працівників свідчать про здорову конкуренцію, а збільшення кількості вакансій із бронюванням підкреслює його роль у забезпеченні продовольчої безпеки країни.

Нагадаємо, у липні 2025 року ринок праці прифронтових областей зріс: вакансій стало на 13% більше, а відгуків кандидатів - на 27% у порівнянні з 2024 роком. Найбільший попит - на робітничі спеціальності, продавців, працівників логістики та службу в Силах оборони.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку серпня на порталі Держслужби зайнятості з’явилося майже 20 тисяч нових вакансій, серед яких - кілька рідкісних професій: стильмейкер, поліграфолог, флотатор, рецептурник та наїзник. Такі оголошення трапляються нечасто, оскільки потребують вузькопрофільних знань і навичок.

Читайте РБК-Україна в Google News
аграрії Зарплата в Україні
Новини
Трамп хоче провести негайну зустріч за участю Зеленського і Путіна та назвав умову
Трамп хоче провести негайну зустріч за участю Зеленського і Путіна та назвав умову
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія