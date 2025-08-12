ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У прифронтових регіонах значно зросла кількість вакансій: кого шукають і скільки платять

Вівторок 12 серпня 2025 06:40
UA EN RU
У прифронтових регіонах значно зросла кількість вакансій: кого шукають і скільки платять Фото: У прифронтових регіонах України росте попит працівників у різних сферах (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У липні 2025 року ринок праці прифронтових областей України демонструє позитивну динаміку - кількість вакансій зросла на 13% порівняно з минулим роком, а відгуків від кандидатів побільшало на 27%.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.

Аналіз охопив Запорізьку, Харківську, Херсонську, Сумську, Миколаївську та Донецьку області.

Хто потрібен роботодавцям найбільше

Найбільший попит у липні цього та минулого року був на фахівців у сфері виробництва та робітничих спеціальностей - комплектувальників, зварювальників, майстрів, помічників на виробництвах. Друге місце за кількістю вакансій займають продавці, а також зберігається стабільний попит на працівників логістики: вантажників і водіїв.

Порівняно з 2024 роком, у 2025-му різко зріс попит на кандидатів на службу у Силах оборони - на 352%. Також на 20% збільшилася кількість вакансій для різноробочих у будівництві та облицювальних роботах.

Де платять найбільше

Найвищу медіанну зарплату у липні 2025 року зафіксовано на службі у Силах оборони - 70 550 гривень (на 0,8% більше, ніж торік). До топу найбільш оплачуваних посад також увійшли:

  • стоматолог - 50 000 гривень (+11%);
  • далекобійник - 50 000 гривень (+25%);
  • сантехнік - 43 500 гривень (+105%);
  • рихтувальник - 40 000 гривень (+45%).

У середньому зарплати в досліджуваних областях зросли на 11%.

Що шукають кандидати

Найбільше відгуків надходить на ті ж позиції, які користуються попитом у роботодавців. Зокрема, відгуків на вакансії різноробочих у будівництві стало на 21% більше, на посади продавців - на 32%, а на вакансії водіїв - на 41%.

Експерти зазначають, що навіть попри близькість до лінії фронту, ринок праці прифронтових регіонів демонструє стабільне зростання, а найбільше вакансій зосереджено у виробництві, будівництві, логістиці та торгівлі.

Раніше РБК-Україна писало, що у червні 2025 року найбільший конкурс серед українців спостерігається на вакансії копірайтера, оператора чату та контент-менеджера - у деяких випадках майже 100 кандидатів претендують на одну посаду. Найбільш конкурентними залишаються позиції з низьким бар’єром входу, зокрема дистанційна та фриланс-робота, пов’язана з комунікацією чи створенням контенту.

Також ми розповідали, що в Україні триває експериментальний проєкт Державної служби зайнятості, в межах якого жінки можуть безкоштовно опановувати умовно "чоловічі" професії з високим попитом на ринку. Станом на 1 серпня 2025 року навчання розпочали 625 учасниць, з яких 74 вже завершили курс і 59 працевлаштувалися. Найпопулярніші напрямки - верстатниця деревообробних верстатів, трактористка, операторка котельні, водійка навантажувача та тролейбуса.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Робота в Україні
Новини
Росія готується не до припинення вогню, а до нових наступів, - Зеленский
Росія готується не до припинення вогню, а до нових наступів, - Зеленский
Аналітика
Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Угода на Алясці. Чого чекати від саміту Трампа і Путіна та що загрожує Україні