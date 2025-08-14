ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине резко выросли зарплаты в агросекторе: кто и сколько зарабатывает в 2025 году

Четверг 14 августа 2025 06:40
UA EN RU
В Украине резко выросли зарплаты в агросекторе: кто и сколько зарабатывает в 2025 году Фото: В Украине выросли зарплаты в агросекторе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

За последний год заработные платы в аграрной отрасли Украины выросли на 15%, а в отдельных профессиях - почти на треть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

В июле 2025 года по сравнению с июлем 2024-го медианные зарплаты выросли у большинства ключевых аграрных профессий:

  • тракторист - с 25 000 гривен до 30 000 гривен (+20%);
  • пилорамщик - с 23 500 гривен до 30 000 гривен (+28%);
  • агроном - с 24 000 гривен до 25 000 гривен (+4%);
  • другие специальности - с 19 000 гривен до 20 000 гривен (+5%).

Спрос и конкуренция

Работодатели продолжают активно искать кадры, особенно в сезон полевых работ. В июле этого года на одну вакансию в агросекторе приходилось почти 23 отклика, тогда как год назад - 20. Самыми востребованными среди работодателей остаются трактористы, а больше всего откликов соискателей собрала профессия агронома.

Бронирование от мобилизации

Доля вакансий с бронированием в агросекторе остается относительно низкой, но демонстрирует значительный рост. В июле 2025 года их количество на OLX увеличилось в 6,2 раза по сравнению с прошлогодним показателем: с 1% до 7% среди всех объявлений в категории "Сельское и лесное хозяйство".

Аналитики отмечают, что аграрный сектор и в дальнейшем является стратегически важным для экономики Украины. Рост зарплат и стабильный спрос на работников свидетельствуют о здоровой конкуренции, а увеличение количества вакансий с бронированием подчеркивает его роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Напомним, в июле 2025 года рынок труда прифронтовых областей вырос: вакансий стало на 13% больше, а откликов кандидатов - на 27% по сравнению с 2024 годом. Наибольший спрос - на рабочие специальности, продавцов, работников логистики и службу в Силах обороны.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале августа на портале Госслужбы занятости появилось почти 20 тысяч новых вакансий, среди которых - несколько редких профессий: стильмейкер, полиграфолог, флотатор, рецептурщик и наездник. Такие объявления встречаются нечасто, поскольку требуют узкопрофильных знаний и навыков.

Читайте РБК-Украина в Google News
аграрії Зарплата в Украине
Новости
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Трамп хочет провести немедленную встречу с участием Зеленского и Путина и назвал условие
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия