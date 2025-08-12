ua en ru
Ким можна працювати в Україні: топ-5 неординарних вакансій серпня

Вівторок 12 серпня 2025 13:25
Ким можна працювати в Україні: топ-5 неординарних вакансій серпня Фото: Одна із незвичних вакансій у серпні - рецептурник (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Станом на початок серпня на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості (ДСЗ) опубліковано майже 20 тисяч нових пропозицій роботи. Серед них - кілька незвичайних та рідкісних професій, які трапляються в Україні нечасто.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДСЗ.

Які незвичайні вакансії з’явилися у серпні

Стильмейкер - спеціаліст, який допомагає людям створити індивідуальний образ, включно з підбором форми брів та вій. Єдина така вакансія з’явилася в Івано-Франківському центрі зайнятості.

Поліграфолог - фахівець, який працює з детектором брехні, аналізує реакції та робить висновки за результатами тестування. Запит на такого працівника був лише в Київській області.

Флотатор - працівник, який за допомогою хімічних реагентів розділяє суміші на окремі елементи. Такі спеціалісти зазвичай потрібні у металургії або для очищення води. Вакансію розмістили в Дніпропетровській області.

Рецептурник - автор кулінарних рецептів, який стежить за їх виконанням і коригує процес. У Києві шукали саме "солодкого" рецептурника для кондитерського виробництва.

Наїзник - професійний вершник, який бере участь у перегонах, дресирує та доглядає за кіньми. Така вакансія також з’являлася у столиці.

За даними Держслужби зайнятості, подібні оголошення з’являються на порталі вкрай рідко, адже потребують вузькопрофільних знань та навичок.

Раніше РБК-Україна писало, що у липні 2025 року ринок праці прифронтових областей України зріс: кількість вакансій збільшилася на 13%, а відгуків від кандидатів стало більше на 27% порівняно з минулим роком. Найбільший попит - на робітничі спеціальності, продавців, логістів та військовослужбовців (попит на них зріс на 352%).

Також ми писали, що в Україні понад 3 тисячі роботодавців пропонують роботу з житлом або компенсацією оренди, найбільше - у Києві та на заході країни. З початку року працевлаштувалися понад 250 людей у Дніпропетровській області та майже 190 - у столиці.

