Не в Україні. Польща та Німеччина ухвалили рішення щодо системи Patriot
Польща та Німеччина ухвалили рішення щодо системи Patriot. Комплекс протиповітряної оборони не передаватимуть Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака.
"Після розмови з Міністерством оборони Німеччини я з розчаруванням прийняв рішення відмовитися від підтримки України", - йдеться у повідомленні.
Блащак зазначив, що розгортання систем ППО Patriot у західних регіонах України посилило б безпеку поляків та українців.
"Тож ми приступаємо до робочих домовленостей щодо розміщення пускової установки в Польщі та підключення їх до нашої командної системи", - додав міністр оборони.
Нагадаємо, що після падіння ракети у Польщі влада Німеччини запропонувала передали систему ППО Patriot, щоб розмістити її на українсько-польському кордоні.
При цьому Польща попросила Німеччину надати Patriot Україні, аби захисники небо від ракет. Проте Німеччина зазначила, що дані системи ППО призначені лише для країн-членів НАТО.
Більше детально про систему Patriot та її переваги - можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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