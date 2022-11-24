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Міністр оборони Польщі попросив Німеччину передати Україні комплекси ППО Patriot

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Четвер 24 листопада 2022 00:45
Міністр оборони Польщі попросив Німеччину передати Україні комплекси ППО Patriot Фото: Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (facebook.com/PoselMariuszBlaszczak)
Автор: Олег Васьків

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак звернувся до Німеччини з проханням передати України системи Patriot, що були запропоновані Варшаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter польського посадовця.

Він закликав розгорнути комплекси на західному кордоні.

"Це вбереже Україну від подальших жертв і знеструмлень та підвищить безпеку на нашому східному кордоні", - зазначив Блащак.

До слова, раніше таку ж думку висловив голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський.

Нагадаємо, Німеччина домовилася з Польщею про перекидання до українського кордону ППО Patriot.

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