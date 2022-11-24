Міністр оборони Польщі попросив Німеччину передати Україні комплекси ППО Patriot
Фото: Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (facebook.com/PoselMariuszBlaszczak)
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак звернувся до Німеччини з проханням передати України системи Patriot, що були запропоновані Варшаві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter польського посадовця.
Він закликав розгорнути комплекси на західному кордоні.
"Це вбереже Україну від подальших жертв і знеструмлень та підвищить безпеку на нашому східному кордоні", - зазначив Блащак.
До слова, раніше таку ж думку висловив голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський.
Нагадаємо, Німеччина домовилася з Польщею про перекидання до українського кордону ППО Patriot.
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