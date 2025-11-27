ua en ru
Чт, 27 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

В Україні починають продавати новорічні ялинки: скільки коштують у різних регіонах

Четвер 27 листопада 2025 15:42
UA EN RU
В Україні починають продавати новорічні ялинки: скільки коштують у різних регіонах Фото: В Україні починають продавати новорічні ялинки (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні розпочинається сезон продажу новорічних ялинок. У різних регіонах уже готують офіційні локації, а лісгоспи повідомляють про вартість дерев і завершують підготовку до старту торгівлі.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на місцеві органи влади та підприємства "Ліси України".

Лісники наголошують, що попит формується вже з перших чисел грудня, тому рубають дерева лише під замовлення. У багатьох регіонах саме зараз триває завершальний етап підготовки - догляд за плантаціями, маркування дерев, погодження локацій та графіків продажу.

Вартість новорічних дерев істотно відрізняється залежно від області, породи та висоти дерева.

Продаж ялинок у Києві

У Києві вартість сосен становитиме від 500 гривень за погонний метр, а ялинок - від 750 гривень. Готові хвойні композиції коштуватимуть від 250 до 650 гривень залежно від розміру.

У КМДА зазначають, що дерева для столичних ярмарків привозитимуть із лісових господарств Волинської, Полтавської, Закарпатської та Чернігівської областей, а також імпортуватимуть з Данії та Польщі.

Ціни за погонний метр формуватимуться так:

  • сосна - від 500 гривень;
  • ялинка з Польщі - від 750 гривень;
  • ялинка з Данії - від 2500 гривень.

Окремо продаватимуть зібрані композиції:

  • 30 см - 250 гривень;
  • 60 см - 400 гривень;
  • 1 м - 550 гривень;
  • композиції зі сосни заввишки 1 м - 650 гривень.

У Києві працюватимуть 141 офіційна локація, де продаватимуть сертифіковані хвойні дерева з лісництв. Монтаж майданчиків триватиме з 1 по 3 грудня, а ярмарки розпочнуть роботу вже 4 грудня та функціонуватимуть до кінця року. У КМДА підкреслюють, що участь підприємців в офіційних локаціях дозволяє забезпечити легальну торгівлю, прозорий контроль і безпечне походження ялинок.

Продаж ялинок у Полтавській та Харківській областях

У Слобожанській філії ДП "Ліси України" повідомляють, що у Полтавській та Харківській областях ціни стартують від 135 гривень за сосну до 1 метра.

У продажу будуть:

  • сосна звичайна: до 1 м - 135 гривень; 1-2 м - 150 гривень; 2-3 м - 150-174 гривень;
  • сосна кримська: до 1 м - 168 гривень; 1-2 м - 252 гривень; 2-3 м - 360 гривень.

Також пропонують набори хвойних гілок по 72 гривень за комплект. Лісгоспи запевняють, що дерев вистачить, адже вони вирощені на спеціалізованих плантаціях і не шкодять екосистемі.

Продаж ялинок у Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях

У лісництвах Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей цього року планують реалізувати понад 9 тисяч ялинок.

На плантаціях Подільського лісового офісу росте понад 100 тисяч дерев, із яких близько 10 тисяч уже придатні до реалізації. Догляд за ялинками триває цілорічно: їх підстригають, формують крону та очищають ділянки від бур'янів.

У Хмельницькій області стандартними для продажу є близько 46 тисяч дерев, а цього року планують продати приблизно 7 тисяч новорічних ялинок.

У Чернівцях сезон офіційно стартує з 1 грудня. Міська влада дозволила торгівлю на понад десяти локаціях - як у межах ринків, так і на окремих вулицях. Продаж триватиме до 31 грудня.

Важливо перевіряти маркування

Під час купівлі новорічного дерева покупцям радять звертати увагу на штрих-код на зрізі - саме він підтверджує легальне походження ялинки.

Підприємці зобов'язані мати накладні від лісництв та дозвільні документи на торгівлю.

Раніше РБК-Україна писало, що головна ялинка країни на Софійській площі цього року матиме концепцію, присвячену фрескам Софії Київської. Штучне 16-метрове дерево прикрасять 10 тисячами іграшок у натуральних кольорах, а 26 листопада киян запрошують долучитися до створення декору. Біля ялинки працюватиме одна ятка з чаєм і смаколиками, а вся композиція буде зроблена без бюджетних витрат.

Також ми розповідали, що у Тернополі вирішили не встановлювати новорічну ялинку після ракетного удару, що забрав життя 34 людей. Натомість у місті буде лише традиційна шопка як символ надії. Мер і громада наголошують, що святкувати у звичному форматі після трагедії неможливо, а частина мешканців підтримала таке рішення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новорічні свята Ціни в Україні
Новини
Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії
Зеленський звернувся до Трампа у День подяки: очікуємо на розвиток дипломатії
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає