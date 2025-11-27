В Україні починають продавати новорічні ялинки: скільки коштують у різних регіонах

В Україні розпочинається сезон продажу новорічних ялинок. У різних регіонах уже готують офіційні локації, а лісгоспи повідомляють про вартість дерев і завершують підготовку до старту торгівлі.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на місцеві органи влади та підприємства "Ліси України".

Лісники наголошують, що попит формується вже з перших чисел грудня, тому рубають дерева лише під замовлення. У багатьох регіонах саме зараз триває завершальний етап підготовки - догляд за плантаціями, маркування дерев, погодження локацій та графіків продажу.

Вартість новорічних дерев істотно відрізняється залежно від області, породи та висоти дерева.

Продаж ялинок у Києві

У Києві вартість сосен становитиме від 500 гривень за погонний метр, а ялинок - від 750 гривень. Готові хвойні композиції коштуватимуть від 250 до 650 гривень залежно від розміру.

У КМДА зазначають, що дерева для столичних ярмарків привозитимуть із лісових господарств Волинської, Полтавської, Закарпатської та Чернігівської областей, а також імпортуватимуть з Данії та Польщі.

Ціни за погонний метр формуватимуться так:

сосна - від 500 гривень;

ялинка з Польщі - від 750 гривень;

ялинка з Данії - від 2500 гривень.

Окремо продаватимуть зібрані композиції:

30 см - 250 гривень;

60 см - 400 гривень;

1 м - 550 гривень;

композиції зі сосни заввишки 1 м - 650 гривень.

У Києві працюватимуть 141 офіційна локація, де продаватимуть сертифіковані хвойні дерева з лісництв. Монтаж майданчиків триватиме з 1 по 3 грудня, а ярмарки розпочнуть роботу вже 4 грудня та функціонуватимуть до кінця року. У КМДА підкреслюють, що участь підприємців в офіційних локаціях дозволяє забезпечити легальну торгівлю, прозорий контроль і безпечне походження ялинок.

Продаж ялинок у Полтавській та Харківській областях

У Слобожанській філії ДП "Ліси України" повідомляють, що у Полтавській та Харківській областях ціни стартують від 135 гривень за сосну до 1 метра.

У продажу будуть:

сосна звичайна: до 1 м - 135 гривень; 1-2 м - 150 гривень; 2-3 м - 150-174 гривень;

сосна кримська: до 1 м - 168 гривень; 1-2 м - 252 гривень; 2-3 м - 360 гривень.

Також пропонують набори хвойних гілок по 72 гривень за комплект. Лісгоспи запевняють, що дерев вистачить, адже вони вирощені на спеціалізованих плантаціях і не шкодять екосистемі.

Продаж ялинок у Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях

У лісництвах Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей цього року планують реалізувати понад 9 тисяч ялинок.

На плантаціях Подільського лісового офісу росте понад 100 тисяч дерев, із яких близько 10 тисяч уже придатні до реалізації. Догляд за ялинками триває цілорічно: їх підстригають, формують крону та очищають ділянки від бур'янів.

У Хмельницькій області стандартними для продажу є близько 46 тисяч дерев, а цього року планують продати приблизно 7 тисяч новорічних ялинок.

У Чернівцях сезон офіційно стартує з 1 грудня. Міська влада дозволила торгівлю на понад десяти локаціях - як у межах ринків, так і на окремих вулицях. Продаж триватиме до 31 грудня.

Важливо перевіряти маркування

Під час купівлі новорічного дерева покупцям радять звертати увагу на штрих-код на зрізі - саме він підтверджує легальне походження ялинки.

Підприємці зобов'язані мати накладні від лісництв та дозвільні документи на торгівлю.