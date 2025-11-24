ua en ru
Пн, 24 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Тернопіль у скорботі: у місті не ставитимуть ялинку через трагічний обстріл

Тернопіль, Понеділок 24 листопада 2025 15:18
UA EN RU
Тернопіль у скорботі: у місті не ставитимуть ялинку через трагічний обстріл Ялинку в Тернополі не встановлюватимуть (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Тернополі, де нещодавно внаслідок російського ракетного удару загинули 34 людини, міська влада вирішила не встановлювати новорічну ялинку. Чиновники наголошують, що після трагедії святкування у звичному форматі неможливе.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення мера Тернополя Сергія Надала у Facebook.

У Тернополі встановлять цьогоріч лише шопку

Цьогоріч на Театральному майдані у Тернополі не встановлюватимуть новорічної ялинки, буде традиційна українська шопка - різдвяна інсталяція, яка ілюструє народження Христа.

"Після трагедії, яка сталася з нашим містом 19 листопада, зустрічати Різдво і Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо. Майже 40 тернополян, тернополянок не зустрінуть Новий 2026 рік. Серед них шестеро діточок", - написав очільник міста.

Також він додав, що шопка - це символ відродження надії навіть у найтемніші часи.

"Ми пам'ятаємо про тих, кого втратили. І віримо, що наступний рік принесе мир", - наголосив Надал.

Реакція суспільства

У коментарях до посту Надала більшість українців підтримали рішення міської влади про те, аби не встановлювати ялинку під час війни, коли країна щоденно потерпає від російських обстрілів і стаються нові трагедії.

Водночас дехто із коментаторів критикує владу, оскільки, на їхню думку, відмовитись від ялинки та святкувань потрібно було вже давно і не чекати трагедії у Тернополі.

Тернопіль у скорботі: у місті не ставитимуть ялинку через трагічний обстрілРеакція на пост Сергія Надала (скриншот)

Трагедія у Тернополі

У ніч на 19 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку по Тернополю ракетами та ударними дронами. За даними Повітряних сил, росіяни атакували Тернопіль ракетами Х-101.

Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки. В одній із багатоповерхівок спалахнув вогонь, в іншій - стався обвал конструкції із 9 по 3 поверх. Пошуково-рятувальні роботи тривали протягом трьох днів. Від російського удару загинули 34 людини, серед них 6 дітей, ще понад 90 - отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тернопіль Новорічні свята
Новини
Мирний план США для України: що змінилось після Женеви та які очікування від цього тижня
Мирний план США для України: що змінилось після Женеви та які очікування від цього тижня
Аналітика
Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Ультиматум Трампа і 28 пунктів: що насправді відбувається з мирним планом для України