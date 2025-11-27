ua en ru
В Украине начинают продавать новогодние елки: сколько стоят в разных регионах

Четверг 27 ноября 2025 15:42
В Украине начинают продавать новогодние елки: сколько стоят в разных регионах Фото: В Украине начинают продавать новогодние елки (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине начинается сезон продажи новогодних елок. В разных регионах уже готовят официальные локации, а лесхозы сообщают о стоимости деревьев и завершают подготовку к старту торговли.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на местные органы власти и предприятия "Леса Украины".

Лесники отмечают, что спрос формируется уже с первых чисел декабря, поэтому рубят деревья только под заказ. Во многих регионах именно сейчас идет завершающий этап подготовки - уход за плантациями, маркировка деревьев, согласование локаций и графиков продажи.

Стоимость новогодних деревьев существенно отличается в зависимости от области, породы и высоты дерева.

Продажа елок в Киеве

В Киеве стоимость сосен составит от 500 гривен за погонный метр, а елок - от 750 гривен. Готовые хвойные композиции будут стоить от 250 до 650 гривен в зависимости от размера.

В КГГА отмечают, что деревья для столичных ярмарок будут привозить из лесных хозяйств Волынской, Полтавской, Закарпатской и Черниговской областей, а также импортировать из Дании и Польши.

Цены за погонный метр будут формироваться так:

  • сосна - от 500 гривен;
  • елка из Польши - от 750 гривен;
  • елка из Дании - от 2500 гривен.

Отдельно будут продавать собранные композиции:

  • 30 см - 250 гривен;
  • 60 см - 400 гривен;
  • 1 м - 550 гривен;
  • композиции из сосны высотой 1 м - 650 гривен.

В Киеве будут работать 141 официальная локация, где будут продавать сертифицированные хвойные деревья из лесничеств. Монтаж площадок продлится с 1 по 3 декабря, а ярмарки начнут работу уже 4 декабря и будут функционировать до конца года. В КГГА подчеркивают, что участие предпринимателей в официальных локациях позволяет обеспечить легальную торговлю, прозрачный контроль и безопасное происхождение елок.

Продажа елок в Полтавской и Харьковской областях

В Слобожанском филиале ГП "Леса Украины" сообщают, что в Полтавской и Харьковской областях цены стартуют от 135 гривен за сосну до 1 метра.

В продаже будут:

  • сосна обыкновенная: до 1 м - 135 гривен; 1-2 м - 150 гривен; 2-3 м - 150-174 гривен;
  • сосна крымская: до 1 м - 168 гривен; 1-2 м - 252 гривен; 2-3 м - 360 гривен.

Также предлагают наборы хвойных веток по 72 гривен за комплект. Лесхозы уверяют, что деревьев хватит, ведь они выращены на специализированных плантациях и не вредят экосистеме.

Продажа елок в Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях

В лесничествах Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областей в этом году планируют реализовать более 9 тысяч елок.

На плантациях Подольского лесного офиса растет более 100 тысяч деревьев, из которых около 10 тысяч уже пригодны к реализации. Уход за елками продолжается круглогодично: их подстригают, формируют крону и очищают участки от сорняков.

В Хмельницкой области стандартными для продажи являются около 46 тысяч деревьев, а в этом году планируют продать примерно 7 тысяч новогодних елок.

В Черновцах сезон официально стартует с 1 декабря. Городские власти разрешили торговлю на более десяти локациях - как в пределах рынков, так и на отдельных улицах. Продажа продлится до 31 декабря.

Важно проверять маркировку

При покупке новогоднего дерева покупателям советуют обращать внимание на штрих-код на срезе - именно он подтверждает легальное происхождение елки.

Предприниматели обязаны иметь накладные от лесничеств и разрешительные документы на торговлю.

Ранее РБК-Украина писало, что главная елка страны на Софийской площади в этом году будет иметь концепцию, посвященную фрескам Софии Киевской. Искусственное 16-метровое дерево украсят 10 тысячами игрушек в натуральных цветах, а 26 ноября киевлян приглашают присоединиться к созданию декора. Возле елки будет работать одна палатка с чаем и сладостями, а вся композиция будет сделана без бюджетных расходов.

Также мы рассказывали, что в Тернополе решили не устанавливать новогоднюю елку после ракетного удара, унесшего жизни 34 человек. Вместо этого в городе будет только традиционная шопка как символ надежды. Мэр и община отмечают, что праздновать в привычном формате после трагедии невозможно, а часть жителей поддержала такое решение.

Новогодние праздники Цены в Украине
