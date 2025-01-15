По Україні почали вводити екстрені відключення світла через атаку РФ: що відомо

По Україні почали вводити екстрені відключення світла через атаку РФ у середу, 15 січня. Наразі вони діють вже в декількох областях, але список може збільшитись.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра енергетики Германа Галущенка, ДТЕК "Дніпровські електромережі", "Кіровоградобленерго", ДТЕК, "Укренерго".
"Ворог не припиняє тероризувати українців. В звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження", - розповів міністр енергетики Герман Галущенко.
Тому, екстренні відключення світла вже введені в декількох областях.
"За наказом НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.
Як зазначили енергетики, графіки відключень при цьому не діють.
"Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - просять вони.
У Кіровоградській області, починаючи з 7:12, за розпорядженням НЕК "Укренерго" введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ).
"У разі одночасного введення в дію ГАВ та ГПВ час відключення за вашим графіком може бути збільшено", - констатували у "Кіровоградобленерго".
Крім того, за даними "Укренерго", аварійні відключення введені 15 січня також у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій областях.
Крім того, за даними ДТЕК, через масовану атаку "Укренерго" застосовує превентивні заходи обмеження і в Донецькій області.
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