По Україні почали вводити екстрені відключення світла через атаку РФ: що відомо

"Ворог не припиняє тероризувати українців. В звʼязку з масованою атакою оператор системи передачі застосовує превентивні заходи обмеження", - розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Тому, екстренні відключення світла вже введені в декількох областях.

Дніпропетровська область

"За наказом НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили енергетики, графіки відключень при цьому не діють.

"Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", - просять вони.

Кіровоградська область

У Кіровоградській області, починаючи з 7:12, за розпорядженням НЕК "Укренерго" введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ).

"У разі одночасного введення в дію ГАВ та ГПВ час відключення за вашим графіком може бути збільшено", - констатували у "Кіровоградобленерго".

Харківська, Сумська, Полтавська, Запорізька області

Крім того, за даними "Укренерго", аварійні відключення введені 15 січня також у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій областях.

Донецька область

Крім того, за даними ДТЕК, через масовану атаку "Укренерго" застосовує превентивні заходи обмеження і в Донецькій області.

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