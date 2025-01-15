Росія масово обстрілює Україну ракетами: де лунають вибухи, що відомо

Зранку, 15 січня, Росія вкотре масово обстрілює Україну. Перші вибухи пролунали у Харкові, наразі тривога по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента та Повітряні сили ЗСУ.

Серію вибухів у Харкові було чути приблизно з 06:08. В цей момент військові інформували, що в області зафіксовано крилаті ракети. Крім того, з Бєлгородської області було застосовано балістику. Наразі фіксація ракет продовжується. Зазначимо, що за декілька годин до тривоги і перших вибухів, Росія підняла у небо групи стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" Мурманської області РФ. Де оголосили тривогу Починаючи з 06:13 сигнал тривоги поширився по всій території України.