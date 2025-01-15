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Росія вивела ракетоносії в Чорне та Середземне моря: який залп ракет

Україна, Середа 15 січня 2025 07:20
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Росія вивела ракетоносії в Чорне та Середземне моря: який залп ракет Фото: Росія вивела ракетоносії в Чорне та Середземне моря 15 січня (youtube)
Автор: Наталія Гурковська

Росія вивела в Чорне та Середземне моря три ракетоносії на тлі нового масованого обстрілу по Україні 15 січня. У Морських силах ЗСУ розповіли, яким може бути залп ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили (ВМС) ЗСУ.

  • в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
  • в Середземному морі 7 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

В Азовському морі російські кораблі відсутні.

Масована атака РФ по Україні 15 січня

Зранку, 15 січня, у багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Її причиною став можливий масований ракетний обстріл по Україні з боку РФ.

Перші вибухи пролунали у Харкові, наразі тривога лунає по всій країні. Пізніше стало відомо про вибухи поблизу міста Черкаси. У регіоні працює протиповітряна оборона.

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