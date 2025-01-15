У районі Черкас вибухи, працює ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Повітряні сили ЗСУ писали про рух ворожих крилатих ракет у Черкаській області, зокрема біля міста Черкаси.

Зазначається, що поблизу Черкас та на околицях міста працює ППО. У мережі повідомляли про звуки вибухів.

Ракетна атака

Ще з вечора 14 січня росіяни запустили по Україні дрони. Їх рух фіксувався у багатьох областях.

Під ранок Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски російських ракет. Так, було зафіксовано зліт групи бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ.

Рух крилатих ракет фіксували у Чернігівській, Сумській, Херсонській, Дніпропетровській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Київській, Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

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