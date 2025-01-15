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Польща підняла у небо авіацію на тлі ракетної атаки РФ по Україні

Середа 15 січня 2025 07:32
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Польща підняла у небо авіацію на тлі ракетної атаки РФ по Україні Фото: крім авіації у готовність приведено засоби ППО та радіолокаційної розвідки (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 15 січня, Росія масовано обстрілює Україну крилатими ракетами та авіабомбами. У зв'язку з цим Польща підняла бойову авіацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування Збройних сил Польщі у соцмережі Х.

"Увага, у зв'язку з нападом Російської Федерації, яка завдає ударів по об'єктах, розташованих, зокрема, на заході України, розпочато роботу військової авіації в нашому повітряному просторі", - йдеться у повідомленні.

Так уточнили, що відповідно до чинних процедур, Оперативне командування задіяло всі наявні сили та засоби, які є в розпорядженні, і піднято в повітря пари винищувачів. Крім того, наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності.

У командуванні уточнили, що вжиті заходи спрямовані задля забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами.

"Оперативне командування РСЗ здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування", - додали військові.

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