По Украине начали вводить экстренные отключения света из-за атаки РФ: что известно

"Враг не прекращает терроризировать украинцев. В связи с массированной атакой оператор системы передачи применяет превентивные меры ограничения", - рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Поэтому, экстренные отключения света уже введены в нескольких областях.

Днепропетровская область

"По приказу НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии", - говорится в сообщении.

Как отметили энергетики, графики отключений при этом не действуют.

"Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", - просят они.

Кировоградская область

В Кировоградской области, начиная с 7:12, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введен в действие график аварийных отключений (ГАО).

"В случае одновременного введения в действие ГАВ и ГПВ время отключения по вашему графику может быть увеличено", - констатировали в "Кировоградоблэнерго".

Харьковская, Сумская, Полтавская, Запорожская области

Кроме того, по данным "Укрэнерго", аварийные отключения введены 15 января также в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской областях.

Донецкая область

Кроме того, по данным ДТЭК, из-за массированной атаки "Укрэнерго" применяет превентивные меры ограничения и в Донецкой области.