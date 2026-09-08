Хто вирішує, що їстимуть діти у школі: як насправді затверджують меню

Шкільне меню в Україні не формується довільно: його планують заздалегідь, враховуючи вимоги до харчування дітей, сезонність продуктів та різноманітність раціону.

РБК-Україна із посиланням на Держпроспоживслужбу розповідає, хто складає та затверджує меню для школярів.

Як формують меню у школах

Для організації харчування у закладах освіти використовують примірне чотиритижневе сезонне меню. На його основі вже складають щоденне меню-розклад.

Такий підхід дозволяє заздалегідь планувати раціон дітей на триваліший період, дотримуватися встановлених норм харчування, враховувати сезонність продуктів та забезпечувати різноманітність страв.

Хто саме розробляє меню, залежить від того, як у конкретній школі організоване харчування.

Якщо школа самостійно готує та реалізує готові страви, меню розробляють безпосередньо у закладі. До цього залучають:

медичного працівника - медичну сестру або сестру з дієтичного харчування;

за відсутності такого працівника - особу, відповідальну за організацію харчування;

кухаря або завідувача виробництва.

Якщо харчування забезпечує підприємство-постачальник, меню розробляє саме воно, а школа погоджує його під час укладення відповідних домовленостей.

Хто затверджує шкільне меню

Незалежно від того, хто розробляє меню, примірне чотиритижневе сезонне меню затверджує керівник закладу освіти.

Якщо меню розробила сама школа, його затверджує керівник. Якщо меню запропонував постачальник послуг харчування, керівник спочатку його погоджує, а потім затверджує.

Після цього затверджене меню має бути погоджене з територіальним органом Держпродспоживслужби.

Виняток становлять випадки, коли школа використовує меню, рекомендоване Міністерством охорони здоров'я. Тоді додаткове погодження з Держпродспоживслужбою не потрібне.

Що перевіряє Держпродспоживслужба

На погодження подають саме примірне чотиритижневе сезонне меню.

Технологічні картки на страви та вироби Держпродспоживслужба не погоджує. Водночас служба рекомендує подавати їх разом із меню, щоб фахівці могли перевірити відповідність передбачених страв установленим вимогам без додаткових уточнень.

Саме на основі примірного сезонного меню та технологічної документації надалі складають щоденний меню-розклад.

Що буде, якщо меню не погодили

Непогодження меню означає, що його потрібно доопрацювати, а не просто формально виправити документи.

Зокрема, причиною можуть стати:

невідповідність встановленим нормам харчування;

порушення частоти включення окремих груп продуктів;

неправильна маса порцій;

невідповідність енергетичної та поживної цінності раціону;

інші порушення встановлених вимог.

У такому разі необхідно врахувати зауваження, внести зміни та повторно подати меню на погодження до територіального органу Держпродспоживслужби.

Чи можна змінювати страви у меню

У школі можуть виникати ситуації, коли певний продукт або страву потрібно замінити. Однак робити це довільно не можна.

Заміна має відповідати встановленим вимогам і забезпечувати належну харчову цінність раціону. Водночас тимчасові зміни не повинні перетворюватися на постійне недотримання затвердженого меню.

Контроль за дотриманням примірного чотиритижневого сезонного меню та щоденного меню-розкладу покладається, зокрема, на відповідальну особу, яку визначає керівник закладу.

Тобто заплановані страви та те, що фактично приготували й видали дітям, мають відповідати меню-розкладу.

Як годують дітей з особливими дієтичними потребами

Окремо під час організації харчування мають враховуватися особливі дієтичні потреби дітей.

Для таких учнів харчування організовують відповідно до їхніх потреб та встановлених вимог. Інформацію про дітей, яким необхідне спеціальне харчування, мають враховувати під час організації роботи закладу.

Водночас затверджене меню - лише один із елементів системи. Далі школа має забезпечити якість і безпечність продуктів, правильне їх зберігання, дотримання технології приготування, необхідний вихід порцій та видачу готових страв відповідно до меню-розкладу.