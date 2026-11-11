ua en ru
Ср, 11 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Шкільні буфети в Україні: які продукти заборонено й дозволено продавати дітям на перервах

12:44 11.11.2026 Ср
3 хв
aimg Ірина Костенко
Шкільні буфети в Україні: які продукти заборонено й дозволено продавати дітям на перервах Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Перекус на перервах учні можуть обирати самостійно, причому дехто надає перевагу чипсам, шоколадним батончикам і солодкій газованій воді. Проте у шкільних буфетах можна продавати далеко не всі продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Facebook.

Головне правило щодо перекусу в школах

Не всі продукти, які продаються у звичайних магазинах, дозволені у шкільних буфетах.

Головне правило - не більше 10 г цукрів:

  • або на 100 г продукту;
  • або на 100 мл продукту.

"Водночас цукри, які природно містяться у продуктах, не обмежуються", - констатували у Держпродспоживслужбі.

Особливості продукції для шкільних буфетів

Українцям розповіли також, що продукція для шкільних буфетів має бути без додавання:

  • підсолоджувачів;
  • синтетичних барвників;
  • підсилювачів смаку та аромату;
  • синтетичних ароматизаторів (за винятком ваніліну, етилваніліну та ванільного екстракту).

Читайте також: У школах змінили норми харчування: чим тепер годуватимуть дітей

Що заборонено продавати дітям у школах

Згідно зі встановленими правилами, в цілому продавати учням у шкільних буфетах заборонено:

  • солодкі газовані напої;
  • енергетичні напої;
  • каву та кавові напої;
  • чипси;
  • інші снеки, які не відповідають вимогам щодо вмісту солі, цукрів і харчових добавок;
  • кондитерські вироби з надмірним вмістом цукрів;
  • вироби з кремом;
  • морозиво;
  • м'ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва;
  • непастеризоване молоко;
  • соки з доданим цукром;
  • гриби;
  • продукцію домашнього виробництва.

Читайте також: Фабрики-кухні та безкоштовні обіди: що змінилось у школах з 1 вересня

Що можна запропонувати для перекусу дітям

Для перекусу під час навчального процесу шкільні буфети можуть пропонувати дітям:

  • свіжі сезонні фрукти;
  • питну воду;
  • молоко, йогурти та інші молочні продукти, що відповідають установленим вимогам;
  • випічку та інші готові продукти, склад яких відповідає вимогам до шкільного харчування.

Хто контролює асортимент шкільних буфетів

Інформація про асортимент продуктів у шкільному буфеті повинна бути доступною учням і батькам - на стенді, вебсайті школи або через інші канали комунікації.

За належну організацію харчування та відповідність асортименту встановленим вимогам відповідають (у межах своїх обов'язків):

  • засновник освітнього закладу;
  • керівник цього закладу;
  • постачальники.

Читайте також: Хто вирішує, що їстимуть діти у школі: як насправді затверджують меню

"Шкільний буфет - це не просто місце для перекусу. Це частина безпечного та здорового харчування дітей", - наголосили у Держпродспоживслужбі.

Насамкінець громадянам, які помітили заборонену продукцію у шкільному буфеті, порадили:

  • або повідомити про це адміністрацію закладу освіти;
  • або звернутись до територіального органу Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про харчування дітей в школах України - як батьки оцінюють меню та якість їжі.

Крім того, ми пояснювали, як визначають порції у шкільних їдальнях.

Читайте також, чим годують дітей у шкільних укриттях під час тривог.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Держпродспоживслужба Школа Здорове харчування Здорова їжа Правила поведінки лицей Діти Харчування дітей Учні Поради батькам
Новини
Переговори в Абу-Дабі: все про другий день зустрічей України, США та Росії
Переговори в Абу-Дабі: все про другий день зустрічей України, США та Росії
Аналітика
У пошуках Patriot. Як Україна шукає антибалістику та чи є ракети у Європи
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech У пошуках Patriot. Як Україна шукає антибалістику та чи є ракети у Європи