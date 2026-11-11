Шкільні буфети в Україні: які продукти заборонено й дозволено продавати дітям на перервах
Перекус на перервах учні можуть обирати самостійно, причому дехто надає перевагу чипсам, шоколадним батончикам і солодкій газованій воді. Проте у шкільних буфетах можна продавати далеко не всі продукти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Facebook.
Головне правило щодо перекусу в школах
Не всі продукти, які продаються у звичайних магазинах, дозволені у шкільних буфетах.
Головне правило - не більше 10 г цукрів:
- або на 100 г продукту;
- або на 100 мл продукту.
"Водночас цукри, які природно містяться у продуктах, не обмежуються", - констатували у Держпродспоживслужбі.
Особливості продукції для шкільних буфетів
Українцям розповіли також, що продукція для шкільних буфетів має бути без додавання:
- підсолоджувачів;
- синтетичних барвників;
- підсилювачів смаку та аромату;
- синтетичних ароматизаторів (за винятком ваніліну, етилваніліну та ванільного екстракту).
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Що заборонено продавати дітям у школах
Згідно зі встановленими правилами, в цілому продавати учням у шкільних буфетах заборонено:
- солодкі газовані напої;
- енергетичні напої;
- каву та кавові напої;
- чипси;
- інші снеки, які не відповідають вимогам щодо вмісту солі, цукрів і харчових добавок;
- кондитерські вироби з надмірним вмістом цукрів;
- вироби з кремом;
- морозиво;
- м'ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва;
- непастеризоване молоко;
- соки з доданим цукром;
- гриби;
- продукцію домашнього виробництва.
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Що можна запропонувати для перекусу дітям
Для перекусу під час навчального процесу шкільні буфети можуть пропонувати дітям:
- свіжі сезонні фрукти;
- питну воду;
- молоко, йогурти та інші молочні продукти, що відповідають установленим вимогам;
- випічку та інші готові продукти, склад яких відповідає вимогам до шкільного харчування.
Хто контролює асортимент шкільних буфетів
Інформація про асортимент продуктів у шкільному буфеті повинна бути доступною учням і батькам - на стенді, вебсайті школи або через інші канали комунікації.
За належну організацію харчування та відповідність асортименту встановленим вимогам відповідають (у межах своїх обов'язків):
- засновник освітнього закладу;
- керівник цього закладу;
- постачальники.
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"Шкільний буфет - це не просто місце для перекусу. Це частина безпечного та здорового харчування дітей", - наголосили у Держпродспоживслужбі.
Насамкінець громадянам, які помітили заборонену продукцію у шкільному буфеті, порадили:
- або повідомити про це адміністрацію закладу освіти;
- або звернутись до територіального органу Держпродспоживслужби.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про харчування дітей в школах України - як батьки оцінюють меню та якість їжі.
Крім того, ми пояснювали, як визначають порції у шкільних їдальнях.
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