Шкільні буфети в Україні: які продукти заборонено й дозволено продавати дітям на перервах

Перекус на перервах учні можуть обирати самостійно, причому дехто надає перевагу чипсам, шоколадним батончикам і солодкій газованій воді. Проте у шкільних буфетах можна продавати далеко не всі продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Facebook.

Головне правило щодо перекусу в школах

Не всі продукти, які продаються у звичайних магазинах, дозволені у шкільних буфетах.

Головне правило - не більше 10 г цукрів:

або на 100 г продукту;

або на 100 мл продукту.

"Водночас цукри, які природно містяться у продуктах, не обмежуються", - констатували у Держпродспоживслужбі.

Особливості продукції для шкільних буфетів

Українцям розповіли також, що продукція для шкільних буфетів має бути без додавання:

підсолоджувачів;

синтетичних барвників;

підсилювачів смаку та аромату;

синтетичних ароматизаторів (за винятком ваніліну, етилваніліну та ванільного екстракту).

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Що заборонено продавати дітям у школах

Згідно зі встановленими правилами, в цілому продавати учням у шкільних буфетах заборонено:

солодкі газовані напої;

енергетичні напої;

каву та кавові напої;

чипси;

інші снеки, які не відповідають вимогам щодо вмісту солі, цукрів і харчових добавок;

кондитерські вироби з надмірним вмістом цукрів;

вироби з кремом;

морозиво;

м'ясні та рибні продукти промислового та кулінарного виробництва;

непастеризоване молоко;

соки з доданим цукром;

гриби;

продукцію домашнього виробництва.

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Що можна запропонувати для перекусу дітям

Для перекусу під час навчального процесу шкільні буфети можуть пропонувати дітям:

свіжі сезонні фрукти;

питну воду;

молоко, йогурти та інші молочні продукти, що відповідають установленим вимогам;

випічку та інші готові продукти, склад яких відповідає вимогам до шкільного харчування.

Хто контролює асортимент шкільних буфетів

Інформація про асортимент продуктів у шкільному буфеті повинна бути доступною учням і батькам - на стенді, вебсайті школи або через інші канали комунікації.

За належну організацію харчування та відповідність асортименту встановленим вимогам відповідають (у межах своїх обов'язків):

засновник освітнього закладу;

керівник цього закладу;

постачальники.

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"Шкільний буфет - це не просто місце для перекусу. Це частина безпечного та здорового харчування дітей", - наголосили у Держпродспоживслужбі.

Насамкінець громадянам, які помітили заборонену продукцію у шкільному буфеті, порадили: