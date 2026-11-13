ua en ru
Пт, 13 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

В Україні перевірили тисячі шкільних їдалень: які порушення виявила Держпродспоживслужба

15:52 13.11.2026 Пт
4 хв
aimg Ірина Костенко
В Україні перевірили тисячі шкільних їдалень: які порушення виявила Держпродспоживслужба Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Фахівці Держпродспоживслужби здійснили масовий моніторинг шкільних харчоблоків по всій Україні. Перевірки показали, у скількох закладах виявили серйозні недоліки та порушення безпечності продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Від чого залежить безпечне й повноцінне харчування школярів

Українцям нагадали, що безпечне та повноцінне харчування дітей у школах залежить від багатьох щоденних рішень:

  • як зберігаються продукти;
  • чи дотримуються гігієни на кухні;
  • як організовані меню та питний режим тощо.

"В умовах воєнного стану школам особливо важливо мати надійну фахову підтримку в цих питаннях", - констатували у Держпродспоживслужбі.

Скільки українських шкіл вже перевірили спеціалісти

Повідомляється, що за два місяці фахівці Держпродспоживслужби охопили аналізом майже 8 000 українських шкіл.

Це - 78% закладів, які працюють:

  • або очно;
  • або у змішаному форматі.

Уточнюється, що перевірки провели на виконання доручення прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

Читайте також: Фабрики-кухні та безкоштовні обіди: що змінилось у школах з 1 вересня

Що потрапило в центр уваги під час моніторингу

За даними Держпродспоживслужби, в центрі уваги проведеного моніторингу були щоденні процеси на шкільних харчоблоках:

  • зберігання продуктів;
  • дотримання температурного режиму;
  • дотримання правил гігієни;
  • поводження з харчовими відходами;
  • застосування процедур НАССР (системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках).

"Такий фаховий аналіз допоміг визначити, що вже працює належно, а де школам варто вдосконалити процеси, щоб забезпечити дітям безпечне харчування", - пояснили у Держпродспоживслужбі.

У скількох школах виявили процеси, які потребують змін

Проведений спеціалістами аналіз показав - у 52% шкіл є процеси, які потрібно налагодити (відповідно до вимог безпечності харчових продуктів).

Причому найчастіше уваги потребували:

  • навчання працівників правилам гігієни;
  • застосування процедур НАССР;
  • поводження з відходами;
  • умови зберігання продуктів;
  • захист від шкідників.

"Результати такого аналізу дають школам чіткіше розуміння, де варто посилити щоденну роботу", - зауважили у Держпродспоживслужбі.

Читайте також: У школах змінили норми харчування: чим тепер годуватимуть дітей

До скількох шкіл виникли "питання" щодо меню

Спеціалісти розповіли, що меню - ще одна важлива частина шкільного харчування.

Адже затверджене меню допомагає спланувати збалансоване харчування дітей відповідно:

  • до їхнього віку;
  • до встановлених норм.

Тому важливо, щоб у їдальнях готували передбачені страви відповідно до затвердженого меню.

Повідомляється, що недотримання затвердженого меню виявили у 706 школах.

У 199 навчальних закладах - зауваження до організації питного режиму.

Скільки сезонних меню направили на доопрацювання

Окремо фахівці розглянули у навчальних закладах 9 069 сезонних меню.

Із них 367 направили на доопрацювання - щоб заклади могли врахувати зауваження та внести необхідні зміни.

"Така робота допомагає узгодити заплановане меню з вимогами до шкільного харчування і подбати, щоб діти отримували передбачені страви", - пояснили у Держпродспоживслужбі.

Читайте також: Хто вирішує, що їстимуть діти у школі: як насправді затверджують меню

Результати проведених лабораторних досліджень

Громадянам розповіли, що оцінити умови на харчоблоках допомогли також проведені лабораторні дослідження.

Всього фахівці відібрали майже 19 600 проб і змивів. А відхилення виявили у 1 215 із них.

"Ці результати дають змогу визначити, де потрібні додаткові зміни й увага", - уточнили у Держпродспоживслужбі.

Чи знайшли продукцію, яка могла становити загрозу

Коли йшлося про продукцію, яка могла становити загрозу для дітей, спеціалісти також вживали необхідних заходів:

  • ухвалили 23 рішення про її вилучення з обігу;
  • у ще 8 випадках - тимчасово припинили виробництво та/або обіг харчових продуктів.

Читайте також: Без гарячих обідів: чим годують дітей у шкільних укриттях під час тривог

Скільки працівників не пройшли медичні огляди

Насамкінець фахівці звернули увагу на проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів.

Їх не пройшов 151 працівник у 66 закладах освіти.

Від роботи відсторонили 66 осіб.

"Попереду - перевірка виконання приписів і подальша робота зі школами. Спільні зусилля допоможуть своєчасно усувати недоліки, підтримувати працівників їдалень і забезпечувати дітям безпечне та належно організоване харчування в умовах воєнного стану", - підсумували у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про харчування дітей в школах України - як батьки оцінюють меню та якість їжі.

Крім того, ми пояснювали, як визначають порції у шкільних їдальнях.

Читайте також про шкільні буфети в Україні - які продукти заборонено й дозволено продавати дітям на перервах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Держпродспоживслужба якість Школа Здорове харчування Здорова їжа Меню для дитини Меню Правила безпеки Харчування дітей Учні Освіта в Україні Їжа
Новини
РФ вдарила по п’ятиповерхівці в Запоріжжі, серед поранених - п'ятеро дітей
РФ вдарила по п’ятиповерхівці в Запоріжжі, серед поранених - п'ятеро дітей
Аналітика
Що відбувається після підпалу на замовлення РФ: бліц з естонським виробником НРК TheMIS
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Що відбувається після підпалу на замовлення РФ: бліц з естонським виробником НРК TheMIS