В Україні перевірили тисячі шкільних їдалень: які порушення виявила Держпродспоживслужба
Фахівці Держпродспоживслужби здійснили масовий моніторинг шкільних харчоблоків по всій Україні. Перевірки показали, у скількох закладах виявили серйозні недоліки та порушення безпечності продуктів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
Від чого залежить безпечне й повноцінне харчування школярів
Українцям нагадали, що безпечне та повноцінне харчування дітей у школах залежить від багатьох щоденних рішень:
- як зберігаються продукти;
- чи дотримуються гігієни на кухні;
- як організовані меню та питний режим тощо.
"В умовах воєнного стану школам особливо важливо мати надійну фахову підтримку в цих питаннях", - констатували у Держпродспоживслужбі.
Скільки українських шкіл вже перевірили спеціалісти
Повідомляється, що за два місяці фахівці Держпродспоживслужби охопили аналізом майже 8 000 українських шкіл.
Це - 78% закладів, які працюють:
- або очно;
- або у змішаному форматі.
Уточнюється, що перевірки провели на виконання доручення прем'єр-міністра України Сергія Корецького.
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Що потрапило в центр уваги під час моніторингу
За даними Держпродспоживслужби, в центрі уваги проведеного моніторингу були щоденні процеси на шкільних харчоблоках:
- зберігання продуктів;
- дотримання температурного режиму;
- дотримання правил гігієни;
- поводження з харчовими відходами;
- застосування процедур НАССР (системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках).
"Такий фаховий аналіз допоміг визначити, що вже працює належно, а де школам варто вдосконалити процеси, щоб забезпечити дітям безпечне харчування", - пояснили у Держпродспоживслужбі.
У скількох школах виявили процеси, які потребують змін
Проведений спеціалістами аналіз показав - у 52% шкіл є процеси, які потрібно налагодити (відповідно до вимог безпечності харчових продуктів).
Причому найчастіше уваги потребували:
- навчання працівників правилам гігієни;
- застосування процедур НАССР;
- поводження з відходами;
- умови зберігання продуктів;
- захист від шкідників.
"Результати такого аналізу дають школам чіткіше розуміння, де варто посилити щоденну роботу", - зауважили у Держпродспоживслужбі.
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До скількох шкіл виникли "питання" щодо меню
Спеціалісти розповіли, що меню - ще одна важлива частина шкільного харчування.
Адже затверджене меню допомагає спланувати збалансоване харчування дітей відповідно:
- до їхнього віку;
- до встановлених норм.
Тому важливо, щоб у їдальнях готували передбачені страви відповідно до затвердженого меню.
Повідомляється, що недотримання затвердженого меню виявили у 706 школах.
У 199 навчальних закладах - зауваження до організації питного режиму.
Скільки сезонних меню направили на доопрацювання
Окремо фахівці розглянули у навчальних закладах 9 069 сезонних меню.
Із них 367 направили на доопрацювання - щоб заклади могли врахувати зауваження та внести необхідні зміни.
"Така робота допомагає узгодити заплановане меню з вимогами до шкільного харчування і подбати, щоб діти отримували передбачені страви", - пояснили у Держпродспоживслужбі.
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Результати проведених лабораторних досліджень
Громадянам розповіли, що оцінити умови на харчоблоках допомогли також проведені лабораторні дослідження.
Всього фахівці відібрали майже 19 600 проб і змивів. А відхилення виявили у 1 215 із них.
"Ці результати дають змогу визначити, де потрібні додаткові зміни й увага", - уточнили у Держпродспоживслужбі.
Чи знайшли продукцію, яка могла становити загрозу
Коли йшлося про продукцію, яка могла становити загрозу для дітей, спеціалісти також вживали необхідних заходів:
- ухвалили 23 рішення про її вилучення з обігу;
- у ще 8 випадках - тимчасово припинили виробництво та/або обіг харчових продуктів.
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Скільки працівників не пройшли медичні огляди
Насамкінець фахівці звернули увагу на проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів.
Їх не пройшов 151 працівник у 66 закладах освіти.
Від роботи відсторонили 66 осіб.
"Попереду - перевірка виконання приписів і подальша робота зі школами. Спільні зусилля допоможуть своєчасно усувати недоліки, підтримувати працівників їдалень і забезпечувати дітям безпечне та належно організоване харчування в умовах воєнного стану", - підсумували у Держпродспоживслужбі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про харчування дітей в школах України - як батьки оцінюють меню та якість їжі.
Крім того, ми пояснювали, як визначають порції у шкільних їдальнях.
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