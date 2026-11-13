В Украине проверили тысячи школьных столовых: какие нарушения выявила Госпродпотребслужба
Специалисты Госпродпотребслужбы провели массовый мониторинг школьных пищеблоков по всей Украине. Проверки показали, в скольких заведениях выявили серьезные недостатки и нарушения безопасности продуктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
От чего зависит безопасное и полноценное питание школьников
Украинцам напомнили, что безопасное и полноценное питание детей в школах зависит от многих ежедневных решений:
- как хранятся продукты;
- соблюдают ли гигиену на кухне;
- как организованы меню и питьевой режим и т.д.
"В условиях военного положения школам особенно важно иметь надежную профессиональную поддержку в этих вопросах", - констатировали в Госпродпотребслужбе.
Сколько украинских школ уже проверили специалисты
Сообщается, что за два месяца специалисты Госпродпотребслужбы охватили анализом почти 8 000 украинских школ.
Это - 78% заведений, работающих:
- либо очно;
- либо в смешанном формате.
Уточняется, что проверки провели во исполнение поручения премьер-министра Украины Сергея Корецкого.
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Что попало в центр внимания во время мониторинга
По данным Госпродпотребслужбы, в центре внимания проведенного мониторинга были ежедневные процессы на школьных пищеблоках:
- хранение продуктов;
- соблюдение температурного режима;
- соблюдение правил гигиены;
- обращение с пищевыми отходами;
- применение процедур НАССР (системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках).
"Такой профессиональный анализ помог определить, что уже работает надлежащим образом, а где школам следует усовершенствовать процессы, чтобы обеспечить детям безопасное питание", - объяснили в Госпродпотребслужбе.
В скольких школах обнаружили процессы, требующие изменений
Проведенный специалистами анализ показал - у 52% школ есть процессы, которые нужно наладить (в соответствии с требованиями безопасности пищевых продуктов).
Причем чаще всего внимания требовали:
- обучение работников правилам гигиены;
- применение процедур НАССР;
- обращение с отходами;
- условия хранения продуктов;
- защита от вредителей.
"Результаты такого анализа дают школам более четкое понимание, где следует усилить ежедневную работу", - отметили в Госпродпотребслужбе.
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К скольким школам возникли "вопросы" насчет меню
Специалисты рассказали, что меню - еще одна важная часть школьного питания.
Ведь утвержденное меню помогает спланировать сбалансированное питание детей соответственно:
- с их возрастом;
- с установленными нормами.
Поэтому важно, чтобы в столовых готовили предусмотренные блюда в соответствии с утвержденным меню.
Сообщается, что несоблюдение утвержденного меню было обнаружено в 706 школах.
В 199 учебных заведениях - замечания к организации питьевого режима.
Сколько сезонных меню направили на доработку
Отдельно специалисты рассмотрели в учебных заведениях 9 069 сезонных меню.
Из них 367 направили на доработку - чтобы заведения могли учесть замечания и внести необходимые изменения.
"Такая работа помогает согласовать запланированное меню с требованиями к школьному питанию и позаботиться о том, чтобы дети получали предусмотренные блюда", - объяснили в Госпродпотребслужбе.
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Результаты проведенных лабораторных исследований
Гражданам рассказали, что оценить условия на пищеблоках помогли также лабораторные исследования.
Всего специалисты отобрали почти 19 600 проб и смывов. А отклонения обнаружили в 1 215 из них.
"Эти результаты позволяют определить, где нужны дополнительные изменения и внимание", - уточнили в Госпродпотребслужбе.
Нашли ли продукцию, которая могла представлять угрозу
Когда речь шла о продукции, которая могла представлять угрозу для детей, специалисты также принимали необходимые меры:
- приняли 23 решения об ее изъятии из обращения;
- в еще 8 случаях - временно прекратили производство и/или обращение пищевых продуктов.
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Сколько работников не прошли медицинские осмотры
В заключение специалисты обратили внимание на прохождение работниками обязательных медицинских осмотров.
Их не прошел 151 работник в 66 учебных заведениях.
От работы отстранили 66 человек.
"Впереди - проверка выполнения предписаний и последующая работа со школами. Совместные усилия помогут своевременно устранять недостатки, поддерживать работников столовых и обеспечивать детям безопасное и надлежаще организованное питание в условиях военного положения", - подытожили в Госпродпотребслужбе.
Напомним, ранее мы рассказывали о питании детей в школах Украины - как родители оценивают меню и качество пищи.
Кроме того, мы объясняли, как определяют порции в школьных столовых.
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