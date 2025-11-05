ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

В Україні оновили правила військової служби для розвідників

Середа 05 листопада 2025 13:59
UA EN RU
В Україні оновили правила військової служби для розвідників Фото ілюстративне: Рада врегулювала питання військової служби співробітників розвідки (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 5 листопада, Верховна Рада підтримала зміни до порядку звільнення розвідників з військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу парламенту.

Метою законопроєкту №14058 є вдосконалення правового регулювання питань проходження військової служби співробітниками розвідувальних органів України, узгодження між собою положень Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" і Закону України "Про розвідку".

Документ встановлює чіткіші правила проходження служби та звільнення співробітників розвідувальних структур.

Зокрема, закон:

  • розширює підстави для звільнення військовослужбовців;
  • уточнює порядок звільнення під час воєнного стану;
  • визначає порядок зарахування звільнених співробітників до запасу розвідувальних органів або Збройних Сил України.

Які ще закони ухвалили 5 листопада

Нагадаємо, сьогодні депутати Верховної Ради ухвалили в цілому законопроєкт №13532, яким передбачено збільшення державної допомоги сім’ям із дітьми.

Відтак, з 1 січня 2026 року розмір допомоги при народженні дитини в Україні буде збільшено до 50 000 гривень.

Окрім цього, законом запроваджуються нові види щомісячної допомоги для дітей до трьох років, а також щорічні виплати для школярів - на підготовку до навчального року.

Також парламент ухвалив закон, який підвищує щомісячні виплати сім’ям загиблих громадян, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

З 1 січня 2026 року розмір виплати сім’ям загиблих громадян буде збільшено з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Верховна рада
Новини
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце