Виплати сім’ям загиблих захисників зростуть: ухвалено новий закон

Верховна Рада ухвалила закон, який підвищує щомісячні виплати сім’ям загиблих громадян, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Закону.

Варто зазначити, що якщо виплату отримують два чи більше членів сім’ї, кошти розподілятимуться між ними у рівних частинах.

З 1 січня 2026 року розмір виплати сім’ям загиблих громадян буде збільшено з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

Виплати сім'ям загиблих захисників

Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством, родина загиблого під час повномасштабної війни в Україні військовослужбовця має право отримати від держави одноразову грошову допомогу.

Детальніше про те, про які суми йдеться, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що цієї осені Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців у період воєнного стану.

Зазначається, що загальний розмір допомоги залишається незмінним і становить 15 мільйонів гривень. Родина відразу отримуватиме 3 мільйони гривень, а решту 12 мільйонів виплачуватимуть поступово протягом 80 місяців за фіксованим графіком, що еквівалентно приблизно 150 тисячам гривень щомісяця.

Раніше РБК-Україна також розповідало про пільги для офіційних дружин та членів сімей загиблих військовослужбовців.

Вони можуть отримати знижки на комунальні послуги й паливо, безкоштовні ліки, зубопротезування, санаторне лікування, ремонт житла, а також одноразову грошову допомогу.