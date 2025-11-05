ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Виплати сім’ям загиблих захисників зростуть: ухвалено новий закон

Україна, Середа 05 листопада 2025 13:26
UA EN RU
Виплати сім’ям загиблих захисників зростуть: ухвалено новий закон Фото: виплати сім’ям загиблих захисників зростуть (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Верховна Рада ухвалила закон, який підвищує щомісячні виплати сім’ям загиблих громадян, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Закону.

З 1 січня 2026 року розмір виплати сім’ям загиблих громадян буде збільшено з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (із розрахунку на місяць).

Варто зазначити, що якщо виплату отримують два чи більше членів сім’ї, кошти розподілятимуться між ними у рівних частинах.

Виплати сім'ям загиблих захисників

Нагадаємо, що згідно з чинним законодавством, родина загиблого під час повномасштабної війни в Україні військовослужбовця має право отримати від держави одноразову грошову допомогу.

Детальніше про те, про які суми йдеться, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що цієї осені Міністерство оборони України оновило порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовців у період воєнного стану.

Зазначається, що загальний розмір допомоги залишається незмінним і становить 15 мільйонів гривень. Родина відразу отримуватиме 3 мільйони гривень, а решту 12 мільйонів виплачуватимуть поступово протягом 80 місяців за фіксованим графіком, що еквівалентно приблизно 150 тисячам гривень щомісяця.

Раніше РБК-Україна також розповідало про пільги для офіційних дружин та членів сімей загиблих військовослужбовців.

Вони можуть отримати знижки на комунальні послуги й паливо, безкоштовні ліки, зубопротезування, санаторне лікування, ремонт житла, а також одноразову грошову допомогу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна Росії проти України Окупанти
Новини
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
РФ атакувала Україну 80 дронами: більшість із них збили сили ППО, є влучання
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце