В Украине обновили правила военной службы для разведчиков

Среда 05 ноября 2025 13:59
UA EN RU
В Украине обновили правила военной службы для разведчиков Фото иллюстративное: Рада урегулировала вопрос военной службы сотрудников разведки (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 5 ноября, Верховная Рада поддержала изменения в порядок увольнения разведчиков с военной службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу парламента.

Целью законопроекта №14058 является совершенствование правового регулирования вопросов прохождения военной службы сотрудниками разведывательных органов Украины, согласование между собой положений Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Закона Украины "О разведке".

Документ устанавливает более четкие правила прохождения службы и увольнения сотрудников разведывательных структур.

В частности, закон:

  • расширяет основания для увольнения военнослужащих;
  • уточняет порядок увольнения во время военного положения;
  • определяет порядок зачисления уволенных сотрудников в запас разведывательных органов или Вооруженных Сил Украины.

Какие еще законы приняли 5 ноября

Напомним, сегодня депутаты Верховной Рады приняли в целом законопроект №13532, которым предусмотрено увеличение государственной помощи семьям с детьми.

Следовательно, с 1 января 2026 года размер помощи при рождении ребенка в Украине будет увеличен до 50 000 гривен.

Кроме этого, законом вводятся новые виды ежемесячной помощи для детей до трех лет, а также ежегодные выплаты для школьников - на подготовку к учебному году.

Также парламент принял закон, который повышает ежемесячные выплаты семьям погибших граждан, имеющих особые заслуги перед Родиной.

С 1 января 2026 года размер выплаты семьям погибших граждан будет увеличен с 1 до 1,5 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в расчете на месяц).

Вооруженные силы Украины Верховная рада
