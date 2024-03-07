В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: в чому причина (відбій)

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошена тривога
Станом на 17:56 мапа виглядає так:
Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)
Що кажуть Повітряні сили
Повітряні сили попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, який розташований у Нижньогородській області Росії. Літак є носієм ракет "Кинджал".
Відбій повітряної тривоги
Станом на 18:16 в Україні почали оголошувати відбій повітряної тривоги.
Сьогодні, 7 березня, після 14:30 у Києві та низці інших областей оголосили повітряну тривогу через загрозу пуску керованих авіаційних бомб тактичною авіацією ворога. Після цього у Сумах пролунав вибух. Як розповіли в Сумській обласній військові адміністрації, була пошкоджена цивільна інфраструктура.
Внаслідок удару були пошкоджені приміщення:
Також одна людина отримала поранення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.