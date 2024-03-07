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У низці областей України оголосили повітряну тривогу, є загроза балістики

Київ, Четвер 07 березня 2024 14:49
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У низці областей України оголосили повітряну тривогу, є загроза балістики Фото: у низці областей України оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Повітряна тривога 7 березня була оголошена у низці областей України. Українців попередили про загрозу ударів балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на карту повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Повітряна тривога охопила східні області, частину північних та центральних областей. У Києві повітряну тривогу не оголошували.

Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі.

Карта повітряних тривог станом на 14:45

У низці областей України оголосили повітряну тривогу, є загроза балістики

Ракетний удар по Одесі 6 березня

Нагадаємо, російські окупанти 6 березня завдали ракетного удару по Одесі. Під час цього у місті перебували президент України Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Володимир Зеленський, коментуючи удар, заявив, що бачив і чув атаку росіян.

Як зазначає місцева влада, вчора внаслідок російського ракетного удару по Одесі загинули та постраждали люди.

Сьогодні зранку російські окупанти випустили ракету Х-31П з тактичної авіації у напрямку Одеської області. Ворожа ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя. На щастя, ніхто не постраждав.

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