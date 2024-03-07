Росіяни ударили по Сумах: постраждала цивільна інфраструктура

Росіяни ударили по Сумах 7 березня. Ворог використав авіацію, запустивши ракети по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

"Сьогодні, 7 березня ворог наніс авіаційно-ракетний удар по місту Суми. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють всі необхідні служби", - йдеться в повідомленні.

Наразі, за даними ОВА, наслідки атаки росіян уточнюються.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях", - додали в адміністрації.

Вибух у Сумах

У Сумах у четвер, 7 березня, пролунав вибух. В області оголошено повітряну тривогу. До цього повітряна тривога в Україні звучала у Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. Зараз - тільки у Донецькій.