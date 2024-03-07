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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 17:56 карта выглядит так:

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

Воздушные силы предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России. Самолет является носителем ракет "Кинжал".

Отбой воздушной тревоги 

По состоянию на 18:16 в Украине начали объявлять отбой воздушной тревоги.

Не первая воздушная тревога

Сегодня, 7 марта, после 14:30 в Киеве и ряде других областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы пуска управляемых авиационных бомб тактической авиацией врага. После этого в Сумах раздался взрыв. Как рассказали в Сумской областной военной администрации, была повреждена гражданская инфраструктура.

В результате удара были повреждены помещения:

  • школы;
  • центральной городской больницы;
  • областного центра экстренной медицинской помощи;
  • водоканала.

Также один человек получил ранения.

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Российская ФедерацияВойна в УкраинеВоздушная тревога