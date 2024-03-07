В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: в чем причина (отбой)

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 17:56 карта выглядит так:
Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)
Что говорят Воздушные силы
Воздушные силы предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России. Самолет является носителем ракет "Кинжал".
Отбой воздушной тревоги
По состоянию на 18:16 в Украине начали объявлять отбой воздушной тревоги.
Сегодня, 7 марта, после 14:30 в Киеве и ряде других областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы пуска управляемых авиационных бомб тактической авиацией врага. После этого в Сумах раздался взрыв. Как рассказали в Сумской областной военной администрации, была повреждена гражданская инфраструктура.
В результате удара были повреждены помещения:
Также один человек получил ранения.
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