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В Сумах пролунав вибух

Суми, Четвер 07 березня 2024 14:57
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В Сумах пролунав вибух Фото: в Сумах пролунав вибух 7 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Сумах у четвер, 7 березня, прогремів вибух. В області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Сумах прозвучав вибух", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Сум

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 6 березня атакували Україну. Зокрема, у Сумах були зафіксовані три влучення за різними адресами: за об'єктом інфраструктури, два - за цивільними об'єктами. Семеро людей отримали порання, в тому числі і 10-річний хлопчик.

Як уточнили у Повітряних силах окупанти запустили Україною не лише дрони, а й ракети С-300. Зокрема, п'ять ракет було запущено з тимчасово окупованої Донецької області, а дрони - одразу з чотирьох напрямків, зокрема Криму. ППО вдалося збити 38 із 42 ворожих БПЛА. Детальніше про наслідки атаки – у матеріалі РБК-Україна.

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