ua en ru
Сб, 24 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: ворог атакує ракетами та дронами

Україна , Субота 24 січня 2026 02:02
UA EN RU
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: ворог атакує ракетами та дронами Фото: люди в укритті під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

По всій території України в ніч на 24 січня лунають сирени повітряних тривог. Триває масштабна атака РФ балістичними і крилатими ракетами та ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та мапу повітряних тривог.

Близько першої години ночі Україною почала ширитись повітряна тривога через загрозу застосування ударних дронів.

Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Невдовзі ворог почав запускати по різних регіонах України крилаті ракети.

Мапа повітряних тривог зараз має такий вигляд.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: ворог атакує ракетами та дронами

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Вибух ППО
Новини
Переговори в Абу-Дабі: все про першу тристоронню зустріч України, США та РФ
Переговори в Абу-Дабі: все про першу тристоронню зустріч України, США та РФ
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів