В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: ворог атакує ракетами та дронами

По всій території України в ніч на 24 січня лунають сирени повітряних тривог. Триває масштабна атака РФ балістичними і крилатими ракетами та ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram та мапу повітряних тривог.