В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: враг атакует ракетами и дронами

По всей территории Украины в ночь на 24 января звучат сирены воздушных тревог. Продолжается масштабная атака РФ баллистическими и крылатыми ракетами и ударными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.

Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид.

Около часа ночи по Украине начала распространяться воздушная тревога из-за угрозы применения ударных дронов.

Атака на Киев в ночь на 23 января

Напомним, в ночь на 23 января Россия атаковала Украину 101 ударным дроном с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 76 вражеских беспилотников.

Россияне использовали дроны типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Донецк - ВОТ Украины. Около 60 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Обстрелы Украины

Также 22 января Кривой Рог подвергся непрерывной ракетно-дроновой атаке продолжительностью более 10 часов - это рекорд за все время войны.

По последним данным, в результате ударов пострадали более 10 человек, среди которых четверо детей в возрасте от 1,5 до 10 лет. Шестеро пациентов находятся в больницах города, все - в состоянии средней тяжести.

Повреждены 18 домов: 13 многоквартирных, среди которых один фактически разрушен, и 5 домов частного сектора. Также зафиксированы перебои с электроснабжением.

Кроме того, Россия атаковала Днепр беспилотниками. В результате удара частично разрушен 16-этажный дом, есть пострадавшие.