В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: враг атакует ракетами и дронами
По всей территории Украины в ночь на 24 января звучат сирены воздушных тревог. Продолжается масштабная атака РФ баллистическими и крылатыми ракетами и ударными дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и карту воздушных тревог.
Около часа ночи по Украине начала распространяться воздушная тревога из-за угрозы применения ударных дронов.
Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Вскоре враг начал запускать по разным регионам Украины крылатые ракеты.
Карта воздушных тревог сейчас имеет такой вид.
Атака на Киев в ночь на 23 января
Напомним, в ночь на 23 января Россия атаковала Украину 101 ударным дроном с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 76 вражеских беспилотников.
Россияне использовали дроны типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Донецк - ВОТ Украины. Около 60 из них - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Обстрелы Украины
Также 22 января Кривой Рог подвергся непрерывной ракетно-дроновой атаке продолжительностью более 10 часов - это рекорд за все время войны.
По последним данным, в результате ударов пострадали более 10 человек, среди которых четверо детей в возрасте от 1,5 до 10 лет. Шестеро пациентов находятся в больницах города, все - в состоянии средней тяжести.
Повреждены 18 домов: 13 многоквартирных, среди которых один фактически разрушен, и 5 домов частного сектора. Также зафиксированы перебои с электроснабжением.
Кроме того, Россия атаковала Днепр беспилотниками. В результате удара частично разрушен 16-этажный дом, есть пострадавшие.