Росія вночі атакувала Україну понад 100 дронами: скільки збила ППО

У ніч на 23 січня Росія атакувала Україну 101 ударним дроном з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 76 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів.

За даними військових, з 20:00 22 січня до ранку 23 січня росіяни атакували 101 ударним дроном типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Донецьк - ТОТ України. Близько 60 із них - "Шахеди".

Обстріли України

Нагадаємо, вчора, 22 січня, Кривий Ріг понад 10 годин був під безперервною ракетно-дроновою атакою - рекордною за весь час війни.

За останніми даними, внаслідок атак постраждали понад 10 людей, серед яких четверо дітей віком від 1,5 до 10 років. Шестеро пацієнтів перебувають у лікарнях міста, усі - у стані середньої тяжкості.

Пошкоджено 18 будинків, з них 13 багатоквартирних (один фактично зруйнований) та 5 приватного сектору. Також відомо про перебої з електропостачанням.

Також Росія завдала безпілотниками удару по Дніпру. Внаслідок атаки частково зруйнований 16-поверховий будинок, є постраждалі.

Місто Чорноморськ в Одеській області залишилось без електропостачання та опалення внаслідок атаки Росії у ніч на 22 січня.

Загалом минулої ночі Росія атакувала Україну 94 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 80 ворожих безпілотників.

Водночас зафіксовано влучання 10 ударних дронів на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на чотирьох локаціях.