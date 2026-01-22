Кривий Ріг понад 10 годин під обстрілом: наслідки рекордної атаки РФ

Кривий Ріг 22 січня вже понад 10 годин зазнає безперервної ракетно-дронової атаки - рекордної за весь час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram-каналі голови Ради оборони міста Олександра Вілкула.

За словами чиновника, Кривий Ріг ось уже більше 10 годин ворог обстрілює як ракетами, так і дронами.

При цьому під ударами опинилися житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури. Ворог цілеспрямовано завдає ударів по цивільних будинках, школах та соціальних об’єктах, не маючи жодного військового сенсу.

"Це свідомий терор проти мирного населення", - підкреслив Вілкул.

Наразі відомо, що внаслідок атак постраждали 13 людей, серед яких четверо дітей віком від 1,5 до 10 років. Шестеро пацієнтів перебувають у лікарнях міста, усі – у стані середньої тяжкості. Лікарі надають необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено 18 будинків, з них 13 багатоквартирних (один фактично зруйнований) та 5 приватного сектору.

Також зафіксовані руйнування адміністративних будівель, об’єктів бізнесу, двох навчальних закладів, закладу культури та автомобілів.

На місця ударів одразу були спрямовані всі оперативні та комунальні служби. Пожежі ліквідовано, до роботи залучили 27 бригад і понад 20 одиниць техніки. Комунальники допомагають мешканцям закривати вибиті вікна, а в подальшому планується скління та ремонт пошкоджених дахів – їх 13.

За останніми даними, через удари без електропостачання залишаються майже 10 тисяч абонентів, ведуться відновлювальні роботи. Котельні запущені, але набір тепла йде поступово. Водопостачання працює частково на генераторах, тиск у мережі знижений. Також було тимчасово зупинено рух швидкісного трамвая та частини тролейбусів, проте його оперативно відновили.

Для допомоги постраждалим відразу розгорнули Штаб допомоги, де мешканці можуть отримати будівельні матеріали (ОСБ, плівку, рейки тощо) та подати заяви на матеріальну допомогу. Понад 70 родин уже отримали необхідні матеріали, а від 100 сімей прийнято заявки на грошову компенсацію.

"Велика вдячність ДСНС, поліції, медикам, комунальникам, енергетикам та волонтерам, які працюють у надзвичайно важких умовах, часто під повторною загрозою обстрілів", – зазначив Вілкул.

Попри атаки, місто продовжує працювати, лікарні та соціальні установи функціонують.

Атака на Нікопольський район

Крім наслідків удару по Кривому Рогу, Олександр Відкул також повідомив про ситуацію у Нікопольському районі. Там ворог атакував FPV-дронами та артилерією населені пункти Нікополь, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську громади.

Внаслідок обстрілів постраждала 67-річна жінка, виникла пожежа, пошкоджені три приватні будинки, комунальне підприємство, агрофірма, ЛЕП та газогін.

Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій, дотримуватися правил безпеки та слідкувати за оновленнями від офіційних служб.