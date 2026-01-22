Атака по Дніпру: частково зруйнована 16-поверхівка, багато постраждалих (фото)

Сьогодні, 22 січня, РФ завдала безпілотниками удару по Дніпру. Внаслідок атаки частково зруйнований 16-поверховий будинок, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДСНС в Telegram .

В ДСНС розповіли, що до ліквідації наслідків ворожого удару залучені більш ніж 50 рятувальників та 17 одиниць техніки.

Біля місця влучання ворожих дронів встановлено Пункт екстреної психологічної допомоги - постраждалі отримують необхідну підтримку від психологів ДСНС. Крім того, розгорнуто Пункт обігріву для громадян.

Згідно з даними рятувальників, з верхніх поверхів пошкодженого будинку врятовано 16 людей - попередньо, 14 осіб постраждали . У двох квартирах виникли пожежі на загальній площі 200 кв. м.

Удари по Дніпру

Нагадаємо, 22 січня стався черговий ворожий обстріл Дніпра. Міський голова розповів, що на місці ворожого удару по багатоповерхівці триває рятувальна операція. Нині відомо про пʼятьох постраждалих, серед них - дитина. Одного з поранених госпіталізовано.

Зазначимо, росіяни посилили обстріли Дніпра, цілячись у критичну та цивільну інфраструктуру. Зокрема, під час масштабної атаки 16 січня тисячі мешканців лівобережної частини міста залишилися без електроенергії через пошкодження мереж.

Через критичні пошкодження енергетичної інфраструктури Дніпра внаслідок обстрілів міський голова Дніпра Борис Філатов оголосив надзвичайну ситуацію національного рівня.

Крім того, 22 січня РФ завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу було пошкоджено двоповерхову житлову будівлю та приватні будинки.