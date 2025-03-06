В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина

Обстріл України в ніч на 6 березня

Нагадаємо, що у ніч на 6 березня російські окупанти в черговий раз запустили проти України балістичні ракети та безпілотники. Відомо, що росіяни випустили понад 100 дронів, які атакували українців з п'яти напрямків.

Детальніше про російський обстріл можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

За час ворожої атаки стало відомо про удар дрона по складу у Сумах. Також один з безпілотників атакував багатоповерхівку у Харкові.

Як розповів голова Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Кіпера, безпілотник вдарив по енергооб'єкту регіону.

Крім того, надвечір 5 березня російські окупанти завдали ракетного удару по готелю у Кривому Розі.

Детальніше про наслідки удару та реакцію українського президента Володимира Зеленського, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.