Росія вночі запустила два "Іскандери" та більше 110 дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 6 березня російські терористи запустили проти України дві балістичні ракети й 112 безпілотників. Дрони атакували з п'яти напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу Росії запустила:
- дві балістичні ракети Іскандер-M/KN із Воронезької області, Російська Федерація (РФ);
- 112 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори із напрямків російських міст Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ, а також тимчасово окупованого Чауда.
До відбиття атаки залучилась:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
- мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 9 ранку підтверджено збиття 68 дронів у межах Харківської, Полтавської, Сумської, Чернігівської, Черкаської та низки інших областей. Також 43 дрони-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Через обстріл постраждали:
- Харківська;
- Сумська;
- Одеська;
- Дніпропетровська області.
Обстріл України 6 березня
Кожної ночі російські терористи вдаються до масованих атак дронами, що створює загрозу для цивільних. Сьогоднішня ніч не була виключенням. Після 23 години у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих БпЛА. Пізніше стало відомо про атаку дрона по складу у Сумах. Також безпілотник атакував багатоповерхівку у Харкові.
Як розповів голова Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Кіпера, безпілотник вдарив по енергооб'єкту регіону.
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