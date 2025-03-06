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Росія вночі запустила два "Іскандери" та більше 110 дронів: як відпрацювала ППО

Четвер 06 березня 2025 09:24
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Росія вночі запустила два "Іскандери" та більше 110 дронів: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото:ППО вночі збила 68 дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 6 березня російські терористи запустили проти України дві балістичні ракети й 112 безпілотників. Дрони атакували з п'яти напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу Росії запустила:

  • дві балістичні ракети Іскандер-M/KN із Воронезької області, Російська Федерація (РФ);
  • 112 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори із напрямків російських міст Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ, а також тимчасово окупованого Чауда.

До відбиття атаки залучилась:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 68 дронів у межах Харківської, Полтавської, Сумської, Чернігівської, Черкаської та низки інших областей. Також 43 дрони-імітатори були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Через обстріл постраждали:

  • Харківська;
  • Сумська;
  • Одеська;
  • Дніпропетровська області.

Обстріл України 6 березня

Кожної ночі російські терористи вдаються до масованих атак дронами, що створює загрозу для цивільних. Сьогоднішня ніч не була виключенням. Після 23 години у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу атаки ворожих БпЛА. Пізніше стало відомо про атаку дрона по складу у Сумах. Також безпілотник атакував багатоповерхівку у Харкові.

Як розповів голова Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Кіпера, безпілотник вдарив по енергооб'єкту регіону.

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