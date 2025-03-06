В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина

Обстрел Украины в ночь на 6 марта

Напомним, что в ночь на 6 марта российские оккупанты в очередной раз запустили против Украины баллистические ракеты и беспилотники. Известно, что россияне выпустили более 100 дронов, которые атаковали украинцев с пяти направлений.

Подробнее о российском обстреле можно узнать в материале РБК-Украина.

За время вражеской атаки стало известно об ударе дрона по складу в Сумах. Также один из беспилотников атаковал многоэтажку в Харькове.

Как рассказал глава Одесской областной государственной администрации (ОГА) Олега Кипера, беспилотник ударил по энергообъекту региона.

Кроме того, вечером 5 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по гостинице в Кривом Роге.

Подробнее о последствиях удара и реакции украинского президента Владимира Зеленского, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.