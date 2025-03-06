У Сумах "Шахед" влучив у складське приміщення, сталася пожежа

Суми у ніч проти 6 березня зазнали чергової повітряної атаки з боку російських окупантів. Ворожий ударний безпілотник влучив у склад, й внаслідок обстрілу сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення виконувача обов'язки Сумського міського голови Артема Кобзара.

"На жаль є влучання "Шахеда" в одне зі складських приміщень", - розповів він.

В мерії поінформували, що співробітники ДСНС займаються ліквідацією пожежі, яка виникла внаслідок дронової атаки.

Також на місці працюють поліцейські, прибула "швидка". При цьому зазначається, що даних про постраждалих чи загиблих немає.

Кобзар закликав мешканців Сум перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, у низці областей України через загрозу ворожих ударів із застосуванням дронів-камікадзе була оголошена повітряна тривога.

Станом на 01:23, за даними Повітряних сил, ударні безпілотники противника фіксувалися в Сумській, Полтавській, Черкаській, Харківській, Дніпропетровській та Чернігівській областях.