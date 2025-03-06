Окупанти вдарили "Шахедом" по багатоповерхівці Харкова

Місто Харків у ніч проти 6 березня зазнало чергової повітряної атаки з боку російських окупантів. Ворог завдав удару по багатоповерхівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова .

"Попередньо маємо удар ворожого БПЛА "Шахед" по багатоповерхівці у Салтівському районі", - йдеться в публікації мера в Telegram-каналі о четвертій годині ранку.

Він додав, що деталі та наслідки ворожої дронової атаки на місто уточнюються.

Зауважимо, що близько 03:50 у Харкові пролунав вибух, який був досить сильним.

Перед тим у Повітряних силах ЗСУ інформували про фіксацію в районі міста безпілотника противника. Та закликали місцевих мешканців перебувати в укриттях.

"Харків - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - розповіли військові близько 03:10.

Оновлено: обійшлося без постраждалих

Пізніше мер Ігор Терехов розповів, що була підтверджена інформація "про влучання ворожого безпілотника по житловій багатоповерхівці". Він додав, що "удар прийшовся по технічному поверху".

"На дану хвилину без постраждалих", - йдеться в повідомленні міського голови Харкова.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 5 березня у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів ворога дронами-камікадзе.

Пізніше стало відомо, що у Сумах російський "Шахед" влучив у склад, й внаслідок обстрілу сталася пожежа.

Місцева влада уточнила згодом, що в результаті дронової атаки у Сумах загинула людина.