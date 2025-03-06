ua en ru
Чт, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Окупанти вдарили "Шахедом" по багатоповерхівці Харкова

Харків, Четвер 06 березня 2025 04:09
UA EN RU
Окупанти вдарили "Шахедом" по багатоповерхівці Харкова Ілюстративне фото: противник завдав дронового удару по Харкову (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Місто Харків у ніч проти 6 березня зазнало чергової повітряної атаки з боку російських окупантів. Ворог завдав удару по багатоповерхівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова.

"Попередньо маємо удар ворожого БПЛА "Шахед" по багатоповерхівці у Салтівському районі", - йдеться в публікації мера в Telegram-каналі о четвертій годині ранку.

Він додав, що деталі та наслідки ворожої дронової атаки на місто уточнюються.

Зауважимо, що близько 03:50 у Харкові пролунав вибух, який був досить сильним.

Перед тим у Повітряних силах ЗСУ інформували про фіксацію в районі міста безпілотника противника. Та закликали місцевих мешканців перебувати в укриттях.

"Харків - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!" - розповіли військові близько 03:10.

Окупанти вдарили &quot;Шахедом&quot; по багатоповерхівці Харкова

Оновлено: обійшлося без постраждалих

Пізніше мер Ігор Терехов розповів, що була підтверджена інформація "про влучання ворожого безпілотника по житловій багатоповерхівці". Він додав, що "удар прийшовся по технічному поверху".

"На дану хвилину без постраждалих", - йдеться в повідомленні міського голови Харкова.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, ввечері 5 березня у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів ворога дронами-камікадзе.

Пізніше стало відомо, що у Сумах російський "Шахед" влучив у склад, й внаслідок обстрілу сталася пожежа.

Місцева влада уточнила згодом, що в результаті дронової атаки у Сумах загинула людина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Атака дронів
NEWS
Наступного тижня мають бути перші результати щодо зустрічі США та України , - Зеленський
Наступного тижня мають бути перші результати щодо зустрічі США та України , - Зеленський
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Плани Росії не змінилися – повна окупація або контроль України