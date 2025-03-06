Росія вночі масовано атакувала Одеську область, є ураження енергооб'єкта

У ніч на 6 березня російські терористи вдались до масованої атаки дронами на Одеську область. Внаслідок обстрілу є поранені й ураження енергооб'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Кіпера.

Під ударом, як пише Кіпер, була цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей, один з яких був госпіталізований.

Також ворог зруйнував приватний двоповерховий будинок та пошкодив скління адміністративної будівлі.

Фото: наслідки обстрілу Одеської області (t.me/odesa_prokuratura)

"Також є ураження енергетичного об'єкта. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби", - додав він.

Одеська обласна прокурата додає, що через обстріл:?

пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки;

приміщення СТО;

щонайменше 15 автомобілів.

Наразі без світла залишилось понад десять тисяч місцевих жителів.