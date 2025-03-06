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Росія вночі масовано атакувала Одеську область, є ураження енергооб'єкта

Четвер 06 березня 2025 09:05
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Росія вночі масовано атакувала Одеську область, є ураження енергооб'єкта Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (t.me/odeskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 6 березня російські терористи вдались до масованої атаки дронами на Одеську область. Внаслідок обстрілу є поранені й ураження енергооб'єкта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Олега Кіпера.

Під ударом, як пише Кіпер, була цивільна та енергетична інфраструктура Південного. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє людей, один з яких був госпіталізований.

Також ворог зруйнував приватний двоповерховий будинок та пошкодив скління адміністративної будівлі.

Фото: наслідки обстрілу Одеської області (t.me/odesa_prokuratura)

"Також є ураження енергетичного об'єкта. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби", - додав він.

Одеська обласна прокурата додає, що через обстріл:?

  • пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки;
  • приміщення СТО;
  • щонайменше 15 автомобілів.

Наразі без світла залишилось понад десять тисяч місцевих жителів.

Обстріли Одеської області

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів інфраструктури України, у тому ж числі й цивільної. Для атак ворог застосовує керовані авіаційні бомби (КАБи), ракети різних типів, безпілотні літальні апарати (БпЛА) та артилерію.

Сьогоднішня ніч не стала виключенням. Близько о 23 годині у низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу ударів ворога дронами-камікадзе. Через деякий час стало відомо про удар безпілотника Shahed по складу у Сумах. Також дрон атакував багатоповерхівку у Харкові.

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