Ракетний удар по Кривому Рогу: з'явились фото наслідків обстрілу
Ввечері середи, 5 березня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, відомо про першу жертву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"На жаль, у Кривому Розі є загиблий. Це 53-річний чоловік", - повідомив глава ОВА.
За його словами, наразі відомо в загальному про трьох постраждалих. Всі були доправлені до лікарні. Двоє з них у важкому стані, одна жінка в стані середньої тяжкості.Глава обласної військової адміністрації оприлюднив фото наслідків ворожого удару. На знімках видно будівлю з вивіскою "Готель".
Станом на 22:50, за даними працівників ДСНС, відомо про одного загиблого та двох поранених.
"Врятовано 14 людей. Зруйновано сходову клітину, під завалами можуть бути люди. Рятувальники працюють на місці", - додали рятувальники.
Нагадаємо, сьогодні після 22:00 години російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Детальніше про ворожий удар можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що у ніч на 5 березня Росія запустила по Україні чотири ракети та більш як 180 безпілотників. Ворожі дрони атакували українців відразу з шести напрямків.
Силам ППО вдалося збити 115 дронів у межах Харківської, Полтавської, Сумської, Чернігівської, Черкаської та низки інших областей. Ще 55 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Загалом через російський обстріл постраждали Київська, Одеська, Дніпропетровська та Харківська області.
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