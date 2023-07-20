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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

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Четвер 20 липня 2023 19:01
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу Фото: в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Повітряні тривоги були оголошені в Києві та всіх областях Україн ввечері 20 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Як повідомили у Повітряних силах, оголошення тривоги пов'язане зі злетом винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому "Саваслейка" Нижньогородської області, що в Росії.

Нагадаємо, МіГ-31К є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Оновлено в 19:11.

У Києві оголошено про відбій повітряної тривоги. Також відбій тривоги і в інших областях України.

Нашим захисникам вдавалося збивати ворожі ракети за допомогою зенітного ракетного комплексу Patriot. Під час однієї з таких атак захисники знищили одразу сім ракет "Кинжал".

Громадян просять буди уважними та перебувати в укриттях.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Фото: карта повітряних тривог 20 липня (alerts.in.ua)

Повітряні атаки РФ по Україні

Російські окупанти цієї ночі знову влаштували повітряну атаку по території України. Це сталося після вчорашніх ударів із застосуванням "Шахедів" та ракет. Тоді спочатку про вибухи повідомили в Херсоні, а пізніше в Миколаєві - там заявляли про роботу ППО. Після цього серія вибухів прогриміла в Одесі.

Усі дані про наслідки вчорашньої нічної повітряної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо також, перед тим російські війська в ніч на 15 липня вчергове намагалися атакувати дронами-камікадзе південь України. Спрацювали сили ППО, проте були і влучання. Російська армія тоді випустила дрони-камікадзе типу Shahed.

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