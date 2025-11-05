ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

В Україні назвали можливу дату відкриття та завершення переговорів про вступ до ЄС

Україна, Середа 05 листопада 2025 16:44
UA EN RU
В Україні назвали можливу дату відкриття та завершення переговорів про вступ до ЄС Фото: Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Для України цілком реалістичною є мета завершити переговори про вступ до Європейського Союзу вже у 2028 році. Згідно з оцінкою Європейської комісії, темпи реформ дозволяють це зробити.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

При цьому Качка зазначив, що Україну ще чекає багато роботи. Рекомендації, які містяться у звіті - це лише невелика частина переговорного процесу. За результатами скринінгів є сотні сторінок звітів, переговорних позицій та дорожніх карт, де вказано ще більшу кількість заходів.

"До кінця року всі ці документи консолідуються у Національну програму адаптації законодавства до права ЄС (National Program of Adoption of Acquis) і фактично потижневий план моніторингу виконання нами усіх заходів з боку Європейської Комісії", - запевнив він.

Посадовець додав, що більша частка роботи ляже на плечі Верховної Ради України та уряду, оскільки це законодавчі акти та розвиток інституцій держави. Якщо буде злагоджена робота - це реально зробити до кінця 2027 року.

Що з переговорним процесом?

Паралельно з роботою потрібно буде підготувати проведення переговорів, зокрема формально відкрити кластери. 26 держав-членів ЄС надали підтримку, залишається проросійська Угорщина.

"Шукаємо шляхи й для зміни позиції Угорщини. Я вчора говорив з Петером Сійярто і ми будемо підтримувати діалог. Сподіваюсь результат отримаємо", - зазначив Качка.

При цьому попри Угорщину Україна не зупиняє підготовку для відкриття усіх кластерів. Єврокомісія заявила, що відкрити можна 1,2 та 6 кластери. За кластером 3 схвалено переговорну позицію України, проєкт передали Раді ЄС. За кластерами 4 та 5 ведеться підготовка, загалом усі шість кластерів можуть бути готові до відкриття ще до кінця листопада.

"А отже, далі 27 держав-членів мають схвалити рішення. Усі зусилля спрямовуються на те, щоб це сталося 19 грудня під час засідання Європейської Ради. Щоб не сталося ми будемо максимально швидко виконувати всі завдання в рамках переговорного процесу", - резюмував Качка.

Зазначимо, єврокомісар з питань розширення Марта Кос нещодавно повідомила, що Європейська комісія працює над тим, щоб відкрити переговорні кластери щодо вступу в Євросоюз України та Молдови вже до кінця цього листопада.

При цьому 4 листопада Європейська комісія опублікувала Звіт у межах Пакета розширення ЄС, в якому високо оцінили прогрес України у реформах - надавши одну з найкращих оцінок.

Єдина причина, через яку кластери все ще не відкриті - позиція проросійської Угорщини. Режим угорського прем'єра Віктора Орбана блокує вступ України до ЄС, його голова МЗС нахабно відреагував на звіт Єврокомісії, а сам Орбан зробив чергову антиукраїнську заяву.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вступ в ЄС Євросоюз Україна
Новини
По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон
По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце