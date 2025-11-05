В Україні назвали можливу дату відкриття та завершення переговорів про вступ до ЄС

Для України цілком реалістичною є мета завершити переговори про вступ до Європейського Союзу вже у 2028 році. Згідно з оцінкою Європейської комісії, темпи реформ дозволяють це зробити.

Як повідомляє РБК-Україна , про це написав віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

При цьому Качка зазначив, що Україну ще чекає багато роботи. Рекомендації, які містяться у звіті - це лише невелика частина переговорного процесу. За результатами скринінгів є сотні сторінок звітів, переговорних позицій та дорожніх карт, де вказано ще більшу кількість заходів.

"До кінця року всі ці документи консолідуються у Національну програму адаптації законодавства до права ЄС (National Program of Adoption of Acquis) і фактично потижневий план моніторингу виконання нами усіх заходів з боку Європейської Комісії", - запевнив він.

Посадовець додав, що більша частка роботи ляже на плечі Верховної Ради України та уряду, оскільки це законодавчі акти та розвиток інституцій держави. Якщо буде злагоджена робота - це реально зробити до кінця 2027 року.

Що з переговорним процесом?

Паралельно з роботою потрібно буде підготувати проведення переговорів, зокрема формально відкрити кластери. 26 держав-членів ЄС надали підтримку, залишається проросійська Угорщина.

"Шукаємо шляхи й для зміни позиції Угорщини. Я вчора говорив з Петером Сійярто і ми будемо підтримувати діалог. Сподіваюсь результат отримаємо", - зазначив Качка.

При цьому попри Угорщину Україна не зупиняє підготовку для відкриття усіх кластерів. Єврокомісія заявила, що відкрити можна 1,2 та 6 кластери. За кластером 3 схвалено переговорну позицію України, проєкт передали Раді ЄС. За кластерами 4 та 5 ведеться підготовка, загалом усі шість кластерів можуть бути готові до відкриття ще до кінця листопада.

"А отже, далі 27 держав-членів мають схвалити рішення. Усі зусилля спрямовуються на те, щоб це сталося 19 грудня під час засідання Європейської Ради. Щоб не сталося ми будемо максимально швидко виконувати всі завдання в рамках переговорного процесу", - резюмував Качка.