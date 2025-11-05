ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

В Украине назвали возможную дату открытия и завершения переговоров о вступлении в ЕС

Украина, Среда 05 ноября 2025 16:44
UA EN RU
В Украине назвали возможную дату открытия и завершения переговоров о вступлении в ЕС Фото: Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Для Украины вполне реалистичной является цель завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз уже в 2028 году. Согласно оценке Европейской комиссии, темпы реформ позволяют это сделать.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.

При этом Качка отметил, что Украине еще предстоит много работы. Рекомендации, которые содержатся в отчете - это лишь небольшая часть переговорного процесса. По результатам скринингов есть сотни страниц отчетов, переговорных позиций и дорожных карт, где указано еще большее количество мероприятий.

"До конца года все эти документыконсолидируются в Национальную программу адаптации законодательства к праву ЕС (National Program of Adoption of Acquis) и фактически еженедельный план мониторинга выполнения нами всех мероприятий со стороны Европейской Комиссии", - заверил он.

Чиновник добавил, что большая часть работы ляжет на плечи Верховной Рады Украины и правительства, поскольку это законодательные акты и развитие институтов государства. Если будет слаженная работа - это реально сделать до конца 2027 года.

Что с переговорным процессом?

Параллельно с работой нужно будет подготовить проведение переговоров, в частности формально открыть кластеры. 26 государств-членов ЕС оказали поддержку, остается пророссийская Венгрия.

"Ищем пути и для изменения позиции Венгрии. Я вчера говорил с Петером Сийярто и мы будем поддерживать диалог. Надеюсь результат получим", - отметил Качка.

При этом несмотря на Венгрию Украина не останавливает подготовку для открытия всех кластеров. Еврокомиссия заявила, что открыть можно 1,2 и 6 кластеры. По кластеру 3 одобрена переговорная позиция Украины, проект передали Совету ЕС. По кластерам 4 и 5 ведется подготовка, в целом все шесть кластеров могут быть готовы к открытию еще до конца ноября.

"А значит, дальше 27 государств-членов должны одобрить решение. Все усилия направляются на то, чтобы это произошло 19 декабря во время заседания Европейского Совета. Чтобы не произошло мы будем максимально быстро выполнять все задачи в рамках переговорного процесса", - резюмировал Качка.

Отметим, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос недавно сообщила, что Европейская комиссия работает над тем, чтобы открыть переговорные кластеры по вступлению в Евросоюз Украины и Молдовы уже до конца этого ноября.

При этом 4 ноября Европейская комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения ЕС, в котором высоко оценили прогресс Украины в реформах - предоставив одну из лучших оценок.

Единственная причина, по которой кластеры все еще не открыты - позиция пророссийской Венгрии. Режим венгерского премьера Виктора Орбана блокирует вступление Украины в ЕС, его глава МИД нагло отреагировал на отчет Еврокомиссии, а сам Орбан сделал очередное антиукраинское заявление.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступление в ЕС Евросоюз Украина
Новости
По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла долгожданный закон
По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла долгожданный закон
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место