В Украине назвали возможную дату открытия и завершения переговоров о вступлении в ЕС
Для Украины вполне реалистичной является цель завершить переговоры о вступлении в Европейский Союз уже в 2028 году. Согласно оценке Европейской комиссии, темпы реформ позволяют это сделать.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.
При этом Качка отметил, что Украине еще предстоит много работы. Рекомендации, которые содержатся в отчете - это лишь небольшая часть переговорного процесса. По результатам скринингов есть сотни страниц отчетов, переговорных позиций и дорожных карт, где указано еще большее количество мероприятий.
"До конца года все эти документыконсолидируются в Национальную программу адаптации законодательства к праву ЕС (National Program of Adoption of Acquis) и фактически еженедельный план мониторинга выполнения нами всех мероприятий со стороны Европейской Комиссии", - заверил он.
Чиновник добавил, что большая часть работы ляжет на плечи Верховной Рады Украины и правительства, поскольку это законодательные акты и развитие институтов государства. Если будет слаженная работа - это реально сделать до конца 2027 года.
Что с переговорным процессом?
Параллельно с работой нужно будет подготовить проведение переговоров, в частности формально открыть кластеры. 26 государств-членов ЕС оказали поддержку, остается пророссийская Венгрия.
"Ищем пути и для изменения позиции Венгрии. Я вчера говорил с Петером Сийярто и мы будем поддерживать диалог. Надеюсь результат получим", - отметил Качка.
При этом несмотря на Венгрию Украина не останавливает подготовку для открытия всех кластеров. Еврокомиссия заявила, что открыть можно 1,2 и 6 кластеры. По кластеру 3 одобрена переговорная позиция Украины, проект передали Совету ЕС. По кластерам 4 и 5 ведется подготовка, в целом все шесть кластеров могут быть готовы к открытию еще до конца ноября.
"А значит, дальше 27 государств-членов должны одобрить решение. Все усилия направляются на то, чтобы это произошло 19 декабря во время заседания Европейского Совета. Чтобы не произошло мы будем максимально быстро выполнять все задачи в рамках переговорного процесса", - резюмировал Качка.
Отметим, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос недавно сообщила, что Европейская комиссия работает над тем, чтобы открыть переговорные кластеры по вступлению в Евросоюз Украины и Молдовы уже до конца этого ноября.
При этом 4 ноября Европейская комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения ЕС, в котором высоко оценили прогресс Украины в реформах - предоставив одну из лучших оценок.
Единственная причина, по которой кластеры все еще не открыты - позиция пророссийской Венгрии. Режим венгерского премьера Виктора Орбана блокирует вступление Украины в ЕС, его глава МИД нагло отреагировал на отчет Еврокомиссии, а сам Орбан сделал очередное антиукраинское заявление.