В Україні можуть побудувати перший платний автобан: в якій області він з'явиться

Зазначається, що новий автобан можуть побудувати на шляху від Ковеля до пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Роботи передбачають ремонт існуючої дороги та її розбудову в чотири смуги.

"Польща будує автобан і його добре було б продовжити до Ковеля - там є і залізничний вузол, і далі дорожній вузол. Це буде хороший кейс, який ми спробуємо відпрацювати", - сказав Деркач.

Заступник міністра додав, що зараз є різні варіанти доріг, які можна побудувати на вказаній ділянці. Утримувати дороги будуть приватні компанії на умовах концесії. Зараз це один з найкращих способів залучення коштів.

До того ж йдеться не про звичайний ремонт, а про повну реконструкцію та створення нових доріг. Вибір прикордонних напрямків для створення платних автобанів пояснюється тим, що це найбільш завантажені напрямки.

"Для того, щоб вибудувати фінансову модель, потрібно знати кількість транспортних засобів, щоб ця дорога була цікава, щоб хтось платив за її використання", - резюмував він.