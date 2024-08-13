Платні дороги у Європі: як правильно їздити і як платити

У більшості країн Європи за рух швидкісною автотрасою з високим рівнем безпеки і комфорту доводиться платити. І саме цей момент часто викликає складнощі у мандрівників з невеликим досвідом. Йдеться перш за все не про високі тарифи, а про процедуру оплати, яка в кожній країні має певні нюанси.

Перш за все треба взяти до уваги, що в розвинених державах є два різних поняття: платня за дороги і платні дороги. Таким чином, водій закордонної машини буває змушений платити окремо за рух автошляхами взагалі, і окремо – за проїзд конкретними ділянками швидкісної магістралі, яку ми на німецький лад називаємо автобаном.

Тарифи на проїзд в кожній країні свої, при тому на суму впливають різні чинники:

Клас транспортного засобу: легкове авто, мікроавтобус, вантажівка. Наприклад, популярні зараз в Україні пікапи класифікуються як вантажівки з відповідною власною ставкою оплати;

Відстань, яку машина проїхала платною автотрасою. Це найпоширеніший варіант визначення платні, але не єдиний;

Час користування швидкісною автодорогою. Варіант менш поширений, але теж зустрічається;

Платня за проїзд через міст або тунель. Таке буває в горах Австрії, або, наприклад, в Стамбулі один з двох однакових мостів через Босфор є платним, один – безплатним.

Нарешті, ще одна важлива річ. Побачивши попереду себе – на карті чи в реальності – платну дорогу, не забувайте, що десь поряд обов’язково має бути альтернативний варіант – безплатний. Звісно, це буде вузька і можливо звивиста дорога з перехрестями і світлофорами, але платити вам за неї не доведеться.

Як оплатити платну дорогу

Якщо ви таки зібралися їхати платною дорогою, будьте готові, що вам доведеться розраховуватись в один з приведених нижче способів.

Гроші можуть стягуватись іноді при заїзді на трасу, іноді – при з’їзді з неї. При тому час і пункт заїзду треба зафіксувати, отримавши квиток;

Іноді на в’їзді на платну дорогу діють ті самі наклейки на лобове скло (т. зв. віньєти), які треба купувати на кордоні країни;

Найчастіше за автобан треба платити додатково, незалежно від віньєтки, оплаченої на кордоні;

Власне оплата відбувається по-різному: через закріплений на лобовому склі чип системи TelePass (треба встати у чергу до відповідних воріт), завчасно через інтернет або безпосередньо на терміналі на в’їзді та виїзді з автобану – як банківською карткою, так і готівкою.

Скільки коштують платні дороги

Тарифи у кожній європейській країні свої, причому вони часом відрізняються і на різних автобанах однієї країни. Але в середньому по Європі проїзд на легковому авто 100 кілометрів автобаном стає у 6-7 євро. А віньєтка на лобове скло, яка дає право протягом 10 днів мандрувати країною (без урахування швидкісних доріг) коштує порядку 7 – 15 євро. Перетнути річку мостом чи “зрізати” частину гірської дороги через тунель коштує від 1 євро до 50-60 євро.

Бувалі мандрівники непевне зможуть вам розповісти про кілька способів обійтися на європейських шляхах без платні. Але держави, у свою чергу, мають ефективну систему виявлення порушників і відповідних покарань. Принаймні, в кожній країні за це передбачено доволі суворі штрафи – від 53 до 800 євро.

Коротко

Способи оплати закордонних автобанів розроблені з оглядом на оперативність, щоб затримка мандрівника на пункті оплати була мінімальною або не мала місця зовсім. Відтак, інтереси недосвідчених автомобілістів тут можуть бути не враховані, і новачкові легко потрапити у незручну ситуацію просто на пункті оплати чи при подальшій перевірці.

Тому найважливіше для водія – завчасно ознайомитись з формами оплати проїзду в кожній з країн на маршруті, а краще – конкретно на кожній дорозі попереду. Це, до речі, стосується і більш важливих сфер – зокрема, Правил дорожнього руху в кожній з країн, шляхами якої доводиться їздити.