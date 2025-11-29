В Украине могут построить первый платный автобан: в какой области он появится

Отмечается, что новый автобан могут построить на пути от Ковеля до пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Польшей. Работы предусматривают ремонт существующей дороги и ее развитие в четыре полосы.

"Польша строит автобан и его хорошо было бы продолжить до Ковеля - там есть и железнодорожный узел, и дальше дорожный узел. Это будет хороший кейс, который мы попробуем отработать", - сказал Деркач.

Замминистра добавил, что сейчас есть разные варианты дорог, которые можно построить на указанном участке. Содержать дороги будут частные компании на условиях концессии. Сейчас это один из лучших способов привлечения средств.

К тому же речь идет не об обычном ремонте, а о полной реконструкции и создании новых дорог. Выбор приграничных направлений для создания платных автобанов объясняется тем, что это наиболее загруженные направления.

"Для того, чтобы выстроить финансовую модель, нужно знать количество транспортных средств, чтобы эта дорога была интересна, чтобы кто-то платил за ее использование", - резюмировал он.