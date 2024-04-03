Платні дороги у Європі: скільки коштують та як оплачувати українським автомобілістам

Україна – одна з небагатьох країн, де за можливість їхати рівною і прямою дорогою не доводиться платити окремі гроші. А по чому коштує кілометр проїзду автобаном по той бік наших західних кордонів?

Перш ніж перейти до деталей, треба казати, що правила проїзду платними шляхами у розвинених країнах світу часто відрізняються між собою. Тож у форматі нашої статті всіх подробиць ми не охопимо, тим більше, що законодавство час від часу змінюється. Але дещо спільне теж є, і з цього і варто почати:

Альтернатива завжди є . Головне правило наявності платного автошляху – десь неподалік завжди є безкоштовна альтернативна дорога. Вона буде вузька, "повільна" і незручна, але вона буде;

. Головне правило наявності платного автошляху – десь неподалік завжди є безкоштовна альтернативна дорога. Вона буде вузька, "повільна" і незручна, але вона буде; По-різному. Тарифи, правила оплати, способи внесення грошей і система штрафів можуть дуже відрізняються від країни до країни, а часом і від дороги до дороги в межах однієї країни;

Тарифи, правила оплати, способи внесення грошей і система штрафів можуть дуже відрізняються від країни до країни, а часом і від дороги до дороги в межах однієї країни; Готуйтеся. Правила тарифікації і спосіб оплати проїзду на своєму маршруті мандрівникові треба вивчити завчасно. Спроба “розібратися” на ходу рано чи пізно призведе до конфузу, а в гіршому випадку – до величезного штрафу;

Правила тарифікації і спосіб оплати проїзду на своєму маршруті мандрівникові треба вивчити завчасно. Спроба “розібратися” на ходу рано чи пізно призведе до конфузу, а в гіршому випадку – до величезного штрафу; Платна – не значить краща. Майте на увазі, що часто далекий рейд платним автобаном схожий на поїздку у потязі: швидкий рух, за вікном мало чого цікавого, зупинитись коли хочеш і де хочеш не можна. Тож якщо ви турист, який прагне справжніх вражень від країни, гарненько подумайте щодо маршруту.

Які автошляхи в Європі платні

В Європі беруть гроші за проїзд шляхами, якими можна рухатись швидко, комфортно і безпечно. Тобто перш за все це швидкісні траси, які зв’язують різні частини країни. Вони оминають населені пункти, не мають світлофорів і небезпечних однорівневих розв’язок, на них не допускається повільний транспорт, а зустрічні смуги розділені захисним бар’єром, який до того ж не допускає засліплення фарами вночі.

Також часто платними бувають проїзди через тунелі і мости, особливо ті, що прокладені у географічно складній місцевості – в горах, на віддалених островах тощо.

Скільки коштує проїзд платною дорогою

Вартість кілометра дуже відрізняються і залежить від країни, власне автотраси та складності моста чи тунелю. В середньому по Європі 100 кілометрів платної автотраси обходиться 5 – 8 євро. Якщо платня стягається подобово (про це нижче), то 10 днів мандрівок тією чи іншою країною Європи обходиться порядку 7 – 15 євро.

Може вразити вартість проїзду тунелем чи мостом: іноді це 1 євро, іноді – аж 50 євро.

Зазначимо, що тут ми говоримо про легкові автомобілі. До цієї категорії оплати відносяться машини масою до 3,5 тонн і кількістю пасажирів не більше 8 (крім водія). При цьому в деяких випадках популярні в Україні пікапи відносяться до вантажівок і тарифікуються відповідним чином.

Як платити за платні автодороги

Це найцікавіший момент, адже варіантів існує море. По-перше, глобально є дві системи стягання коштів:

В залежності від конкретного пробігу по платній дорозі;

Купівля права на користування платними шляхами "оптом" на певну кількість днів наперед, без прив’язки до конкретних поїздок.

Перша система передбачає фіксацію в той чи інший спосіб пробігу платною ділянкою. Наприклад, часто це схоже на оплату парковки біля торговельного центру, коли водій бере талончик на в’їзді і згідно нього розраховується на виїзді. Друга система зазвичай діє в межах цілої країни – в’їжджаючи до неї, водій в той чи інший спосіб оплачує кілька днів їзди по ній, що не обов’язково підтверджується наклейкою.

Конкретно про способи оплати варто поговорити детальніше.

Віньєтка (віньєтта). Особлива наклейка на лобове скло, яка купується на кордоні (найчастіше незалежно від бажання водія). Віньєтки різні для авто різних типів та для різного терміну перебування в країні. Інформація з цієї наклейки найчастіше зчитується камерами чи сканерами на в’їзді на платні ділянки шляхів. Тут дуже важливо завчасно зайняти машиною одну з тих смуг, які ведуть до шлагбаума з автоматичним зчитуванням – зазвичай їх ще за 100 – 200 м маркують баннерами типу AutoPass, TelePass тощо.

Особлива наклейка на лобове скло, яка купується на кордоні (найчастіше незалежно від бажання водія). Віньєтки різні для авто різних типів та для різного терміну перебування в країні. Інформація з цієї наклейки найчастіше зчитується камерами чи сканерами на в’їзді на платні ділянки шляхів. Тут дуже важливо завчасно зайняти машиною одну з тих смуг, які ведуть до шлагбаума з автоматичним зчитуванням – зазвичай їх ще за 100 – 200 м маркують баннерами типу AutoPass, TelePass тощо. Гроші (готівка чи картка). На кордоні деяких країн водій, сплативши гроші, віньєтки на руки не отримує, але номер його автомобіля заноситься в базу тих, кому дозволено їздити платними магістралями. І протягом оплаченого періоду сканування відбувається автоматично при кожному наближенні до пунктів оплати. Але частіше гроші водій платить безпосередньо при в’їзді на платну трасу чи на з’їзді з неї, пред’явивши отриманий на в’їзді талон. Відповідно, завчасно треба зайняти відповідну смугу перед шлагбаумом з оплатою грошима, щоб потім не задкувати і не утворювати затор.

Якщо коротко

Як можна помітити, користування платними автошляхами ускладнює життя мандрівника не лише через розлучення з грошима, а й через клопіт з різними формами оплати. Але щодо другого можна сказати, що складним процес здається лише перший раз. А потім ви швидше за все зрозумієте, що механізм оплати має свою логіку і враховує серед іншого інтереси користувача.